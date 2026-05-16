Max Verstappen's Nürburgring Debut and 24-Hour Race

A liveblog about Max Verstappen's debut in the 24-hour race at the Nürburgring, including his car sharing, weather conditions, and the challenges faced by the drivers.

Welkom in ons liveblog over de 24 uur van de Nürburgring , met Max Verstappen die zijn debuut maakt in de autosportklassieker. Verstappen deelt zijn auto met Lucas Auer (Oos), Jules Gounon (And) en Daniel Juncadella (Spa).

Koken, kijken en darten. De sfeer op de camping is al de hele week goed. Maandagochtend om 05.30 uur was er al een file met mensen die het perfecte plekje wilden bemachtigen. Dit zijn plaatjes die je alleen bij een 24-uursrace ziet: de zon gaat onder, terwijl het lokaal plenst.

Een prachtig beeld, maar enorm uitdagend voor de rijders. Goed, dit is niet een auto die je in een grote internationale race verwacht. Op de Nürburgring zijn naast snelle raceauto's ook dit soort simpele bolides welkom. Ook voor deze inschrijvingen zijn allerlei klassen om tegen elkaar te kunnen racen.

Snel is de auto niet. Sterker nog: voor de topbolides is het een 'rijdende chicane'. En toch horen ook dit soort deelnemers erbij. Auer neemt de leiding over van de #80 Mercedes (ook gerund door het team van Winward).

De Verstappen-auto rijdt dus weer aan de leiding van de race, wegens een pitstop van de Aston Martin. Op dit moment rijden de nodige Nederlanders rond over de Nürburgring. Zo rijdt Colin Caresani nu op de elfde plek in de topklasse. Robin Frijns bevindt zich op de dertiende positie.

Slecht nieuws is er voor Nicky Catsburg: zijn Lamborghini heeft een probleem en de auto wordt de pitbox ingeduwd voor reparaties. Jules Gounon geeft het stuurtje over aan Lucas Auer, die nu weer derde rijdt met de #3 Mercedes van Verstappen Racing. De Philippi verovert nu zelfs de tweede plek in de BMW M3 Touring. Gounon (Team Verstappen) ligt nu vierde.

Geen enkele reden tot zorg: blijven rijden is belangrijk want zojuist gaat er weer een auto in de rondte in een lagere klasse. Het begint te druppelen en Gounon verliest een plekje. Hij staat nu ook onder druk van de zojuist genoemde BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn. Net als fans langs de baan, kunnen ook mensen in de paddock veel dichter bij de actie komen dan bijvoorbeeld in de Formule 1.

Daarvoor gelden wel strenge (kledings)eisen. Onze cameraman Rachid el Mourif moet zelfs een hele overall inclusief hesje en helm aan, maar dan mag je je wel rond de pitstraat begeven. Op de Nürburgring zien we elk jaar een hoop aparte bolides. Neem de BMW M3 Touring.

Vorig jaar plaatste BMW als 1-april-grap een foto van een auto die het chassis van een snelle GT3-auto heeft, maar van de buitenkant een klassieke toerwagen lijkt. De fans trapten erin en waren zo enthousiast, dat ze het merk vroegen de auto toch echt maar te bouwen. En zo geschiedde. Misschien nog leuker: de M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde.

Daar is de pitstop voor Gounon. De auto van Verstappen komt als tweede de baan weer op. De Andorrees-Franse coureur gaat nog een volledige 'stint' rijden. Gounon verliest de tweede plek, maar de Aston Martin die langs de Verstappen-auto gaat, rijdt meteen naar binnen.

Gounon blijft tijd verliezen, maar ligt dus nog altijd in de top drie. Een opvallend beeld uit herhalingen: kort voor de crashes van Estre (Porsche) en Maini (Ford) reed er een andere Porsche over de baan, die vloeistof verloor. Er ligt nu veel poeder om de olie of koelvloeistof weg te halen. Misschien kunnen de gecrashte coureurs er weinig aan doen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nürburgring 24-Hour Race Max Verstappen Lucas Auer Jules Gounon Daniel Juncadella BMW M3 Touring Porsche Ford Weather Conditions Pit Stops Car Sharing Challenges Faced By The Drivers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen's 24-uursrace op de NürburgringMax Verstappen neemt een uitstapje naast zijn Formule 1-carrière en creëert een enorme hype op gang. Het is een van de spectaculairste 24-uursraces van het jaar en vindt plaats op het meest roemruchte racecircuit ter wereld, de Nürburgring.

Read more »

Verstappen op roemruchte Nürburgring, 'Max-impact' geeft hele racewereld boostDe Nürburgring is dit weekend het decor van een van de spectaculairste 24-uursraces van het jaar. Met aan de start niemand minder dan Max Verstappen.

Read more »

Max Verstappen en zijn teamgenoten starten 24 uur van NürburgringVerstappen en zijn teamgenoten starten de 24-uurs race vanaf de vierde positie, maar Daniel Juncadellastruggled with speeding Lamborghinis.

Read more »

Max Verstappen's 24-Hour Nürburgring Debut Highlights Rain-Drenched Conditions and Dutch Nationals in ActionA liveblog reporting on Max Verstappen's debut in the 24-Hour Nürburgring, featuring lowsun and rain, various racing classes, and the Dutch nationals competing. Following his pitstop, Verstappen assumes the lead in the race, as Aston Martin's car issues take it in and replace its driver.

Read more »