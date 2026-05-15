Max Verstappen's 24-uursrace op de Nürburgring

Het meest roemruchte racecircuit ter wereld ligt in de idyllische heuvels van de Eifel: de Nürburgring is dit weekend het decor van een van de spectaculairste 24-uursraces van het jaar.

Max Verstappen, bekend van zijn Formule 1-carrière, neemt een uitstapje naast zijn succesvolle carrière en creëert een enorme hype op gang. Christopher Haase, Nürburgring-specialist, vindt het geweldig dat de racerij op deze manier een boost krijgt, met de sfeer langs de hele baan en de mythe van de 'Groene Hel'. Tom Coronel, eveneens aan de start, heeft zijn kunsten voor het eerst voor een uitverkocht huis te vertonen. In een 24-uursrace is het zaak om zoveel mogelijk ronden te rijden.

De auto met het meeste ronden wint. Mocht meerdere auto's hetzelfde aantal ronden rijden, dan wint de eerste auto die over de lijn komt. De 24 uur van de Nürburgring is zaterdag vanaf 15.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook in onze radio- en televisie-uitzendingen is aandacht voor de autosportklassieker.

In de voorbereidingsraces maakte Haase vorige maand indruk door rondenlang de strijd aan te gaan met Verstappen. Volgens Haase is de deelname van Verstappen een boost voor de sport. Volgens Coronel is het circuit het coolste in de autosport ter wereld en begrijpt hij dat Verstappen zijn horizon wil verbreden. Het circuit bestaat uit het relatief moderne grandprix-gedeelte en de oude Nordschleife, ruim twintig kilometer lang.

Haase geniet van elke ronde op de Nordschleife en vindt alles wat er in de autosportwereld te vinden is, op deze baan. Langs de ruim 25 kilometer lange baan staan de campings, waar de fans sinds afgelopen maandag al bivakkeren. Op de Nürburgring gebeuren regelmatig zware ongevallen, maar Coronel wil het gevaar van de omloop nuanceren. Autosport is altijd gevaarlijk, maar de laatste jaren steeds veiliger geworden. Een ongeluk zit in een klein hoekje





