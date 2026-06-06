Max Verstappen op tweede startplek in Monaco na spannende kwalificatie

Max Verstappen start vanaf de tweede positie in de Grand Prix van Monaco na een intense kwalificatiesessie waarin hij slechts 0,043 seconde slower was dan Kimi Antonelli. Ondanks eerdere problemen met de auto toonde Verstappen een sterk optreden en is tevreden met de voorste startpositie, hoewel hij voorzichtig is met het verwachten van een moeilijke start tegenover twee Ferrari's.

Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zich zondag geplaatst voor een tweede startplek in de Grand Prix van Monaco. In een hectische en felle kwalificatiesessie op het bekende smalle stadscircuit lag alleen de jonge Italiaan Kimi Antonelli in zijn Mercedes voor hem, met een minimale voorsprong van 0,043 seconden.

Dit resultaat betekent dat Verstappen zijn beste kwalificatiepositie van het huidige seizoen equals, na een vergelijkbare tweede plaats eerder in Miami. Echter, in Miami eindigde hij uiteindelijk als vijfde, een positie die hij in Monaco graag zal willen verbeteren, vooral omdat voorbijkomen op dit complexe en smalle circuit als vrijwel onmogelijk wordt beschouwd. De kwalificatiesessie in Monaco clearde al snel dat het een close battle zou worden tussen de top teams.

In de eerste practisesessie was Charles Leclerc in zijn Ferrari het snelst, wat de verwachtingen van velen bevestigde. Verstappen toonde echter meteen veerkracht en proveerde in de tweede sessie dat zijn Red Bull steeds competitiever wordt, met een tijd die het verschil met Ferrari, Mercedes en McLaren verwaarloosbaar klein maakte. Het lokte uit tot een bloedstollend gevecht in de derde en definitieve Q3-sessie, waar de tijdsverschillen extreem klein waren.

Bij de eerste poging in Q3 bleef Antonelli zelfs slechts 0,001 seconde voor op Verstappen. Bij de tweede poging, waarin Verstappen als eerste een snelle tijd neerzette, bleef de marge op 0,043 seconden, wat uiteindelijk de tweede plek voor Verstappen betekende. Verstappen was achteraf extreem positief over zijn prestatie, juist omdat hij niet had verwacht zo sterk te zijn in de strijd.

Eerdere problemen met zijn auto tijdens de vrije trainingen gaven hem weinig hoop op een podiopositie in de kwalificatie. Hij benadrukte zijn tevredenheid met hoe de kwalificatie verliep, ondanks de veelheid aan verkeer en het constante risico van de muren in Monaco.

"Ik ben heel blij met hoe de kwalificatie verliep, ondanks al het verkeer en natuurlijk de muren", zei hij. Voor hem was het eenBlessing om weer eens op de voorste startrij te staan. Voor de race zondag staat echter een grote uitdaging te wachten. Met de twee Ferrari's vanCharles Leclerc en de nieuwe Ferrari-coureur (waarschijnlijk Hamilton, aannemend uit de context) direct achter hem, is Verstappen zich bewust van de gevaren bij de start.

"We gaan het zien bij de start. Deze auto's hebben moeite met het starten en ik heb twee mannen achter mij die best wel goed kunnen starten. We gaan het zien, dit was een goede dag en ik heb genoten.

" Zijn focus ligt erop om zijn tweede startplek te verdedigen en de race zo goed mogelijk aan te vullen, wetende dat elke fout in Monaco expensief is. De race zou een important moment kunnen zijn in het kampioenschap, en met dezequalificatie resultaat heeft Verstappen een solide basis gecreëerd





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