Max Verstappen maakt zijn debuut op de Nürburgring

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. De regen begint te vallen en Gounon verliest een plekje. BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn, maakt een succesvolle grap. Fans en mensen in de paddock kunnen dichter bij de actie komen dan in de Formule 1, maar gelden strenge kledingvoorschriften. BMW M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde. Gounon verliest de tweede plek, maar blijft in de top drie. Porsche met vloeistofverlies en Lamborghini met straf vanwege fout bij de start. Catsburg van Lamborghini begint de race op de tweede positie, maar krijgt een straf. Verstappen rijdt aan de leiding en haalt de Ford en Aston Martin in. De top drie is gescheiden met minder dan een seconde. Het weer verandert en er zijn crashes en schade. De regen komt opzetten en er zijn auto's met schade. Alexander Sims van Audi is hard van de baan gegaan en lijkt klaar. Thierry Vermeulen in zijn Ferrari maakt een misverstand met een langzame auto. Filip Hoenjet uit Oisterwijk rijdt zijn BMW stuk in een lagere klasse. De eerste crash van de dag is er ook al.

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring , deelt zijn auto met Lucas Auer , Jules Gounon en Daniel Juncadella . De regen begint te vallen en Gounon verliest een plekje.

BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn, maakt een succesvolle grap. Fans en mensen in de paddock kunnen dichter bij de actie komen dan in de Formule 1, maar gelden strenge kledingvoorschriften. BMW M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde. Gounon verliest de tweede plek, maar blijft in de top drie.

Porsche met vloeistofverlies en Lamborghini met straf vanwege fout bij de start. Catsburg van Lamborghini begint de race op de tweede positie, maar krijgt een straf. Verstappen rijdt aan de leiding en haalt de Ford en Aston Martin in. De top drie is gescheiden met minder dan een seconde.

Het weer verandert en er zijn crashes en schade. De regen komt opzetten en er zijn auto's met schade. Alexander Sims van Audi is hard van de baan gegaan en lijkt klaar. Thierry Vermeulen in zijn Ferrari maakt een misverstand met een langzame auto.

Filip Hoenjet uit Oisterwijk rijdt zijn BMW stuk in een lagere klasse. De eerste crash van de dag is er ook al





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nürburgring Max Verstappen Autosportklassieker Lucas Auer Jules Gounon Daniel Juncadella BMW M3 Touring Porsche Ford Lamborghini Catsburg Weather Crashes Damage Code-60-Systeem Licentie Safetycars Inthalen Grap Straf Misverstand Stuk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen's 24-uursrace op de NürburgringMax Verstappen neemt een uitstapje naast zijn Formule 1-carrière en creëert een enorme hype op gang. Het is een van de spectaculairste 24-uursraces van het jaar en vindt plaats op het meest roemruchte racecircuit ter wereld, de Nürburgring.

Read more »

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, waar hij samen rijdt met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Meer dan twintig Nederlanders zijn ingeschreven, waaronder enkele kanshebbers op de eindzege. Juncadella wordt onder druk gezet door Haase (Audi). Ook in de voorbereidingswedstrijden was er al genoeg strijd tussen Haase en de Mercedes van Verstappen. De openingsfase is hectisch, met veel risico's genomen door de rijders. Het slalommen door het 'verkeer' zal de hele race doorgaan.

Read more »

Max Verstappen maakt debuut in 24 uur van NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker, de 24 uur van de Nürburgring, samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Verstappen rijdt de baan op en ligt op de tiende positie, maar er zijn veel auto's die de pits nog moeten in. Het is zijn officiële debuut in de 24 uur van de Nürburgring en hij opent de jacht op de auto's voor hem.

Read more »

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op het NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker door te rijden op het Nürburgring. Hij deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Read more »