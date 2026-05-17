Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Timo Glock rijdt voor de tweede keer te hard door een code-60 en wordt gediskwalificeerd. Nicky Catsburg rijdt in Lamborghini op de veertiende positie en Renger van der Zande rijdt in een opnieuw ontwikkelde DTM-auto uit de jaren 90. De Mercedes van Verstappen rijdt aan de leiding met zo'n twintig seconden voorsprong op de andere Mercedes. De verwachting is dat Verstappen twee uur gaat racen. De sfeer op de camping is goed en de lucht wordt regelmatig verlicht door wat siervuurwerk. De snelste auto's krijgen blauwe zwaailichten om langzamere deelnemers te waarschuwen. De Mercedes vooraan zijn weer van positie gewisseld en liggen nu twee minuten voor op de rest.

Max Verstappen maakt zijn debuut op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. De regen begint te vallen en Gounon verliest een plekje. BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn, maakt een succesvolle grap. Fans en mensen in de paddock kunnen dichter bij de actie komen dan in de Formule 1, maar gelden strenge kledingvoorschriften. BMW M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde. Gounon verliest de tweede plek, maar blijft in de top drie. Porsche met vloeistofverlies en Lamborghini met straf vanwege fout bij de start. Catsburg van Lamborghini begint de race op de tweede positie, maar krijgt een straf. Verstappen rijdt aan de leiding en haalt de Ford en Aston Martin in. De top drie is gescheiden met minder dan een seconde. Het weer verandert en er zijn crashes en schade. De regen komt opzetten en er zijn auto's met schade. Alexander Sims van Audi is hard van de baan gegaan en lijkt klaar. Thierry Vermeulen in zijn Ferrari maakt een misverstand met een langzame auto. Filip Hoenjet uit Oisterwijk rijdt zijn BMW stuk in een lagere klasse. De eerste crash van de dag is er ook al.

