Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, waar hij samen rijdt met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Meer dan twintig Nederlanders zijn ingeschreven, waaronder enkele kanshebbers op de eindzege. Juncadella wordt onder druk gezet door Haase (Audi). Ook in de voorbereidingswedstrijden was er al genoeg strijd tussen Haase en de Mercedes van Verstappen. De openingsfase is hectisch, met veel risico's genomen door de rijders. Het slalommen door het 'verkeer' zal de hele race doorgaan.

Juncadella wordt onder druk gezet door Haase (Audi). Ook in de voorbereidingswedstrijden was er al genoeg strijd tussen Haase en de Mercedes van Verstappen. Juncadella zet de aanval in, rijdt zich klem tussen de langzamere auto's en verliest wat plaatsen. De openingsfase is hectisch, met veel risico's genomen door de rijders.

Juncadella is stevig in gevecht met Estre (Porsche) en Paul (Lamborghini). Later deze ronde komen de topauto's de langzamere auto's al tegen. Het slalommen door het 'verkeer' zal de hele race doorgaan. De Lamborghini van Bortolotti glijdt weg met een lekke band en Juncadella raakt hem bijna.

Het is de auto die op poleposition stond, de auto van Verstappen ligt nu al op de tweede plek. De eerste vijftig auto's zijn onderweg. De klok tikt af en er gaat veel gebeuren. Aan de top van het veld wordt het een sprintrace van 24 uur.

Heel blijven is belangrijk, maar er is geen ruimte om voorzichtig te zijn. Juncadella grijpt de derde plek bij de start. De eerste bochten zijn relatief ontspannen, maar daarna draaien de snelste coureurs als de roemruchte Nordschleife op. Om 14.40 uur begint de formatieronde, die twintig minuten duurt.

Fans op de baan terwijl de auto's langsrijden. De afgelopen maanden reed Verstappen al meerdere voorbereidingsraces op de Nürburgring. Vorig jaar haalde hij eerst zijn licentie, die alle coureurs verplicht moeten halen als ze willen racen op de Nordschleife. In de kwalificatierace van vorige maand liep Verstappen schade op aan zijn Mercedes, waardoor ze niet meer konden strijden om de zege.

Zo hangt er regen in de lucht, de afgelopen jaren is de race regelmatig stilgelegd vanwege dichte mist of regen. Weersverwachtingen blijken vaak lastig in de Eifel. Het meest roemruchte racecircuit ter wereld ligt in de idyllische heuvels van de Eifel: de Nürburgring is dit weekend het decor van een van de spectaculairste 24-uursraces van het jaar





