Max Verstappen maakt ook op de Nürburgring zijn debuut, rijdt aan de leiding

Max Verstappen maakt zijn debuut op de autosportklassieker 24-uur van de Nürburgring. Hij deelt zijn auto met onder anderen Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Wanneer Verstappen het stuur overneemt, rijdt hij nog steeds aan de leiding en staat voor een uitdaging uit. Hierbij snelle updates vanuit de circuit van Jeroen Bleekemolen als raceverslaggever.

De 24-uur van de Nürburgring wordt vandaag bekendgemaakt in ons liveblog, met Max Verstappen als de debuutrijder van de autosportklassieker. Verstappen zal samenwerken met Lucas Auer (Oos), Jules Gounon (And) en Daniel Juncadella (Spa).

In de pitstop zal Lucas Auer het stuur overnemen, terwijl Gounon weer derde rijdt met de #3 Mercedes van Verstappen Racing. Philippi heeft zelfs de tweede plek overgenomen, terwijl Gounon in de BMW M3 Touring als vierde staat. Het zal echter belangrijk blijven om te blijven rijden, aangezien er onlangs weer een auto in een lagere klasse in de rondte viel.

Bij het begin van de regen, verloor Gounon zijn positie, maar werd hij nog steeds gedwongen onder druk te staan van de BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel was. Ondertussen kunnen we ook dichter bij de actie komen in de paddock, maar er gelden strenge (kleding)eisen. Elke minuut duren er al speciale acties op de Nürburgring.

Als die regels gewonden worden, kan er een flinke straf volgen, zelfs de licentie kunnen inleveren





Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, waar hij samen rijdt met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Meer dan twintig Nederlanders zijn ingeschreven, waaronder enkele kanshebbers op de eindzege. Juncadella wordt onder druk gezet door Haase (Audi). Ook in de voorbereidingswedstrijden was er al genoeg strijd tussen Haase en de Mercedes van Verstappen. De openingsfase is hectisch, met veel risico's genomen door de rijders. Het slalommen door het 'verkeer' zal de hele race doorgaan.

Max Verstappen maakt debuut in 24 uur van NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker, de 24 uur van de Nürburgring, samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Verstappen rijdt de baan op en ligt op de tiende positie, maar er zijn veel auto's die de pits nog moeten in. Het is zijn officiële debuut in de 24 uur van de Nürburgring en hij opent de jacht op de auto's voor hem.

Max Verstappen maakt zijn debuut op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, deelt zijn auto met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. De regen begint te vallen en Gounon verliest een plekje. BMW M3 Touring, die eigenlijk helemaal niet zo snel had moeten zijn, maakt een succesvolle grap. Fans en mensen in de paddock kunnen dichter bij de actie komen dan in de Formule 1, maar gelden strenge kledingvoorschriften. BMW M3 Touring blijkt net zo snel als de topwagens en ligt nu zelfs vierde. Gounon verliest de tweede plek, maar blijft in de top drie. Porsche met vloeistofverlies en Lamborghini met straf vanwege fout bij de start. Catsburg van Lamborghini begint de race op de tweede positie, maar krijgt een straf. Verstappen rijdt aan de leiding en haalt de Ford en Aston Martin in. De top drie is gescheiden met minder dan een seconde. Het weer verandert en er zijn crashes en schade. De regen komt opzetten en er zijn auto's met schade. Alexander Sims van Audi is hard van de baan gegaan en lijkt klaar. Thierry Vermeulen in zijn Ferrari maakt een misverstand met een langzame auto. Filip Hoenjet uit Oisterwijk rijdt zijn BMW stuk in een lagere klasse. De eerste crash van de dag is er ook al.

