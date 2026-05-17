Max Verstappen maakt debuut in 24-uursrace op Nürburgring

De 24-uursrace op de Nürburgring is begonnen en Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker. De Verstappen Racing- Mercedes rijdt momenteel aan de leiding, met zo'n twintig seconden voorsprong op de andere Mercedes gerund door Winward Racing .

De beide teams hebben de concurrentie op meerdere minuten gereden. De dichtstbijzijzijnde concurrent ligt twee minuten achter de koplopers, maar moet nog een pitstop maken. De rest rijdt ruim vijf minuten achter de auto van Verstappen. De Mercedes van Verstappen en de 'zusterauto' controleren de race.

Verstappen en zijn team gaan in een zeer comfortabele positie de nacht in. De auto van Verstappen ligt nu tweede, maar controleert samen met de Mercedes met startnummer #80 de race. Veel concurrenten voor de eindzege zijn gecrasht en kunnen niet meer winnen. Morgenochtend schakelen we vanaf 07.00 uur weer naar de hoogste versnelling en volgen we de finale van de race.

Beide Mercedessen zijn binnen en Daniel Juncadella, die de race ook startte, stapt weer in de #3 Mercedes van Verstappen. De Nederlander zal over een kleine twee uur weer instappen. Beide auto's van Winward (de Mercedessen met nummer #80 en die van Verstappen) hebben de regie in handen. Het duo Stolz en Auer ligt meer dan twee minuten voor op de dichtstbijzijnde concurrent van Aston Martin.

Het is inmiddels donker op de Nürburgring, maar de lucht wordt regelmatig verlicht door wat siervuurwerk. Ook is er naast de felwitte koplampen ook regelmatig een blauw zwaailicht te zien. De Mercedessen vooraan zijn weer van positie gewisseld. De bolide van Verstappen ligt nu tweede.

Ze hebben maar liefst twee minuten voorsprong op de rest. Renger van der Zande rijdt in de klasse voor experimentele auto's met een opnieuw ontwikkelde DTM-auto uit de jaren 90. Voor de algemene zege gaan ze niet, maar het is wel een heel bijzonder beeld. Max Verstappen laat enorm bijzondere dingen zien en geniet enorm van de ongelofelijke baan.

De sfeer op de camping is al de hele week goed. Er zijn veel Nederlanders op de Nürburgring, waaronder Colin Caresani en Robin Frijns. Ook Nicky Catsburg heeft pech met zijn Lamborghini. De race is begonnen en de strijd is begonnen





