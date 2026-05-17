Max Verstappen domineert debuut tijdens 24 uur van Nürburgring

Een uitgebreid verslag van de spectaculaire deelname van Max Verstappen aan de Nürburgring 24 uur, inclusief de strijd om de leiding en de incidenten op de baan.

Max Verstappen heeft zijn debuut gemaakt in een van de meest uitdagende autosportklassiekers ter wereld: de 24 uur van de Nürburgring . De wereldkampioen, die bekend staat om zijn ongekende snelheid in de Formule 1, stapte in een Mercedes die wordt gerund door het team van Winward Racing onder de vlag van Verstappen Racing.

Vanaf de eerste momenten was duidelijk dat Verstappen niet kwam om alleen maar deel te nemen, maar om te winnen. De race begon echter met een flinke dosis spanning. Tijdens een van zijn vroege ronden kwam Verstappen gevaarlijk dicht bij een grote crash; een bolide vlak voor hem raakte in contact met een andere auto en spinde dwars over de baan.

Dankzij zijn snelle reactievermogen wist de Nederlander een zwaar ongeval te vermijden, een moment dat de grilligheid van de Nürburgring perfect illustreert. De adrenaline zat hoog, maar Verstappen wist zijn focus te behouden en zijn tempo direct op te schroeven. Naast de fysieke strijd op het asfalt was er een interessante mentale strijd gaande tussen Verstappen en zijn directe concurrent, Maro Engel, die in de zusterauto met startnummer 80 reed.

De spanning tussen deze twee coureurs was al voelbaar vóór de race, mede door een publieke discussie op het sociale medium X over baanrecords en technische afstellingen van de auto's. Tijdens de nachtelijke uren escaleerde dit duel toen beide rijders in de clinch raakten met achterblijvers. Engel maakte daarbij een fout en belandde in het gras, wat Verstappen de kans gaf om zijn voorsprong verder uit te bouwen.

Op het hoogtepunt van zijn stints wist Max een voorsprong van meer dan dertig seconden op te bouwen, waarbij hij met agressieve maar gecontroleerde manoeuvres, inclusief het veelvuldig knipperen met zijn koplampen, langzame auto's passeerde om zijn tempo te behouden. Het was een machtsvertoon dat weinig ruimte liet voor twijfel over zijn kwaliteiten in dit type endurance raceren. Terwijl de Mercedes-boliden de race controleerden, was het voor andere teams een drama.

Een Aston Martin, die aanvankelijk op de derde positie reed, kreeg te maken met een tijdstraf van 32 seconden na een overtreding onder een gele vlag. Later in de race volgde een angstaanjagend moment op het lange rechte stuk, waar een Aston Martin op volle snelheid een klapband leek te krijgen, wat leidde tot een zware crash. Ook voor voormalig F1-coureur Timo Glock liep de race uit op een nachtmerrie.

Na twee keer te hard door een code-60 zone te zijn gereden, een zone waar strikte snelheidsbeperkingen gelden voor de veiligheid van officials en andere rijders, werd hij niet alleen gediskwalificeerd, maar verloor hij zelfs zijn licentie voor het circuit. Ondertussen vochten andere Nederlandse coureurs zoals Nicky Catsburg en Renger van der Zande tegen de elementen en technische mankementen om hun posities in het veld te behouden, wat de race voor de nationale fans extra spannend maakte.

De weersomstandigheden in de Eifel bleven, zoals gebruikelijk, onvoorspelbaar en grillig. De terugkeer van de regen zorgde voor extra spanning en dwong de coureurs tot uiterste concentratie op het glibberige asfalt. Verstappen, die samen met teamgenoten Lucas Auer en Daniel Juncadella de strategie uitvoerde, wist ondanks de natte baan de leiding te behouden.

Het team van Verstappen Racing en de zusterauto van Winward Racing creëerden een enorme kloof met de rest van het veld, waarbij de achterstand van de dichtstbijzijnde concurrent op bepaalde momenten opliep tot meer dan vijf minuten. Met een comfortabele voorsprong en een strakke wisseling van coureurs gingen de Mercedes-teams de finale van de race in.

De dominantie van de twee zusterauto's was zo groot dat de strijd feitelijk verschoof van een gevecht tegen het veld naar een interne strijd tussen de twee Winward-boliden, waarbij elk detail in de pits en op de baan telde om de uiteindelijke zege te pakken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Max Verstappen Nürburgring Winward Racing Mercedes 24 Uur Race

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen debuteert in autosportklassieker op NürburgringNa een vrij overzichtelijke nacht en een koploperloop met Verstappen Racing Mercedes, volgt de 24-uursrace met de Nederlander op de voorlaatste plaats. In deze wedstrijd rijdt naast snelle raceauto's ook meedoen met dit soort simpele bolides.

Read more »

Max Verstappen maakt debuut in 24-uursrace op NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de 24-uursrace op de Nürburgring. De Verstappen Racing-Mercedes rijdt momenteel aan de leiding, met zo'n twintig seconden voorsprong op de andere Mercedes gerund door Winward Racing.

Read more »

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Timo Glock rijdt voor de tweede keer te hard door een code-60 en wordt gediskwalificeerd. Nicky Catsburg rijdt in Lamborghini op de veertiende positie en Renger van der Zande rijdt in een opnieuw ontwikkelde DTM-auto uit de jaren 90. De Mercedes van Verstappen rijdt aan de leiding met zo'n twintig seconden voorsprong op de andere Mercedes. De verwachting is dat Verstappen twee uur gaat racen. De sfeer op de camping is goed en de lucht wordt regelmatig verlicht door wat siervuurwerk. De snelste auto's krijgen blauwe zwaailichten om langzamere deelnemers te waarschuwen. De Mercedes vooraan zijn weer van positie gewisseld en liggen nu twee minuten voor op de rest.

Read more »

24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

Read more »