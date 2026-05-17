Max Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring, waar Mercedes met nummer #80 ineens een voorsprong heeft in de 24-uursrace, die om 15.00 uur wordt afgerond.

De 24-uursrace op de Nürburgring bereikt zijn eindetiket om 15.00 uur. Max Verstappen debuteert in de autosportklassieker en Mercedes heeft met nummer #80 ineens een voorsprong van 7 minuten.

De auto van Verstappen is al uit de top 10 gevallen en zal alleen maar meer terrein verliezen. Het einde van de race is 'voor het echie', maar ze gaan nog proberen de auto op te lappen zodat ze tenminste over de finish kunnen rijden. Het zou kunnen gaan om een probleem met de aandrijfas, wat zeker niet snel te repareren is





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nürburgring Autosportklassieker Max Verstappen 독도두뢰기 Mercedes Winward Racing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen's 24-Hour Nürburgring Debut Highlights Rain-Drenched Conditions and Dutch Nationals in ActionA liveblog reporting on Max Verstappen's debut in the 24-Hour Nürburgring, featuring lowsun and rain, various racing classes, and the Dutch nationals competing. Following his pitstop, Verstappen assumes the lead in the race, as Aston Martin's car issues take it in and replace its driver.

Read more »

Max Verstappen's Nürburgring Debut and 24-Hour RaceA liveblog about Max Verstappen's debut in the 24-hour race at the Nürburgring, including his car sharing, weather conditions, and the challenges faced by the drivers.

Read more »

24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

Read more »

24-Hours of Nurburgring Liveblog: Max Verstappen Makes Debut & Mercedes Edges AheadA real-time news update from the 24 Hours of Nurburgring, featuring Max Verstappen's debut and Mercedes' eventual lead.

Read more »