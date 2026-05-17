Max Verstappen begint sterke race tijdens een traumatisch liveblog van de 24 uur van de Nürburgring

Max Verstappen maakt zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en leidt ondanks zijn jongere centraalstelling een sterke race. Na minder dan vier totaaluren is de achtervolging op de beide koplopende Mercedes-auto's nog onbepaald. Former F1-coureur of Timo Glock is gediskwalificeerd en moet thuisblijven met een mogelijk gebrek aan straf. Daarbij blijft de stemming in het veld betaald, vooral omdat Nick Catsburg zijn auto terug in het spoor van de Lamborghini had gebracht.

Het is spannend in de 24 uur van de Nürburgring, waar Max Verstappen zijn debuut maakt in dit klassieke autosportevenement. De Britse rijder Nick Catsburg en zijn team hebben helaas een teleurstellende dag achter de rug.

Na veel problemen en verlies van kostbare tijd in de afgesloten tijd zijn ze nu op de veertiende positie gestrand met hun Lamborghini. Na amper te stoppen met de regen in de Eifel, lijkt de regenwolken zo vaak boven de Nürburgring neer te dalen. Lucas Auer leidt momenteel met de Mercedes van Verstappen Racing, nadat hij is ingestapt voor Maro Engel. De voormalig F1-coureur Timo Glock is gediskwalificeerd na een verkeerd optreden in een code-60 zone.

Hij verloor zijn binnenrijlicentie dus moet hij thuis blijven. Baanrecords van Max Verstappen in een eerdere trainingssessie waren aanleiding voor een controverse met Maro Engel. Nu de achterstanders nog zo veel minuten achter de twee koplopende Mercedes-auto's moeten rijden, is het nog verre van beslist. Nick Catsburg heeft ondanks de schade aan zijn Lamborghini alles gegeven om zijn auto weer op de baan te krijgen.

Er werd ooit veel feedback gegeven over de wagen, die door zijn consistentie en de stabiliteit in de bochten nog steeds populair is. Negentien seconden is de voorsprong van Lucas Auer aan de leiding met vorm van de Verstappen Racing Mercedes. Dat is getuige van Max Verstappen, wiens positie vol zelfverzekerdheid omvat. Met opvallende nauwkeurigheid heeft hij de leiding genomen, met een voortdurend voorzichtige strategie.

Tijdens een zware crash na een klapband van een Aston Martin ligt het lange rechte stuk allen veilig gelopen, maar toch circuleren de wagens no





Max Verstappen debuteert in autosportklassieker op NürburgringNa een vrij overzichtelijke nacht en een koploperloop met Verstappen Racing Mercedes, volgt de 24-uursrace met de Nederlander op de voorlaatste plaats. In deze wedstrijd rijdt naast snelle raceauto's ook meedoen met dit soort simpele bolides.

Max Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de NürburgringMax Verstappen maakt zijn debuut in de autosportklassieker op de Nürburgring, samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Timo Glock rijdt voor de tweede keer te hard door een code-60 en wordt gediskwalificeerd. Nicky Catsburg rijdt in Lamborghini op de veertiende positie en Renger van der Zande rijdt in een opnieuw ontwikkelde DTM-auto uit de jaren 90. De Mercedes van Verstappen rijdt aan de leiding met zo'n twintig seconden voorsprong op de andere Mercedes. De verwachting is dat Verstappen twee uur gaat racen. De sfeer op de camping is goed en de lucht wordt regelmatig verlicht door wat siervuurwerk. De snelste auto's krijgen blauwe zwaailichten om langzamere deelnemers te waarschuwen. De Mercedes vooraan zijn weer van positie gewisseld en liggen nu twee minuten voor op de rest.

24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

