Matthijs van Nieuwkerk deelt hoopvol nieuws na onverwacht ziekenhuisverblijf

Presentator Matthijs van Nieuwkerk is onverwachts opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar spreekt na ontslag vol vertrouwen over zijn gezondheid en de troost van literatuur.

Matthijs van Nieuwkerk, de bekende presentator die de afgelopen jaren vaker in het nieuws kwam door zakelijke en persoonlijke perikelen, heeft zijn volgers deze week verrast met een opmerkelijk bericht. In zijn wekelijkse nieuwsbrief deelde de 65-jarige mediapersoonlijkheid mee dat hij de afgelopen dagen onverwachts in het ziekenhuis is opgenomen.

Hoewel het voor hemzelf en zijn naasten een schok was om plotseling in een klinische omgeving te belanden, brengt hij in zijn bericht vooral een hoopvolle boodschap naar buiten. Volgens Van Nieuwkerk was de situatie geenszins gepland, maar na een grondig onderzoek en de nodige medische zorg kreeg hij van zijn behandelend arts een bemoedigend vooruitzicht: hij heeft nog een gezond leven voor zich en zou volgens de medische prognose met gemak de negentig kunnen aantikken. Om de tijd in het ziekenhuis door te komen en zijn gedachten te verzetten, zocht Matthijs naar een vorm van mentale afleiding. Hij legt uit dat hij in de beslotenheid van zijn ziekenhuiskamer behoefte had aan een auteur die hem kon beschermen tegen het piekeren dat onvermijdelijk de kop opsteekt wanneer men tot stilstand wordt gedwongen. Hij vroeg zijn echtgenote om een selectie boeken van de Nederlandse schrijver Maarten Biesheuvel mee te nemen. Van Nieuwkerk spreekt lovend over de overleden meesterverteller en noemt diens verhalen tot de beste die er in de wereld te vinden zijn. Hij vindt het betreurenswaardig dat er in het huidige literaire klimaat zo weinig gesproken wordt over het werk van Biesheuvel, terwijl hij zelf de verhalen viermaal daags als een soort medicijn consumeerde om rust te vinden in zijn hoofd. Deze opname in het ziekenhuis is echter niet het enige moment van fysieke malaise voor de presentator in recente tijd. Halverwege april moest Van Nieuwkerk al noodgedwongen een streep zetten door een geplande theatervoorstelling in de Goudse Schouwburg. Terwijl hij onderweg was naar de locatie, werd hij dusdanig ziek dat een optreden met muzikant Sven Figee onmogelijk bleek. Hoewel de precieze aard van zijn gezondheidsproblemen onbekend blijft en de presentator daar verder geen uitsluitsel over geeft, is het duidelijk dat zijn lichaam hem de laatste tijd vaker tot rust dwingt. Na een langere periode waarin hij zich bewust buiten de publieke belangstelling hield, is Matthijs van Nieuwkerk de laatste tijd weer voorzichtig zijn weg naar de schijnwerpers aan het vinden. Met zijn recente tv-interview toonde hij aan dat hij nog altijd over de nodige energie beschikt om zijn visie op cultuur en zijn eigen welzijn te delen met zijn publiek





