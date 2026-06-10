Mats Rots maakt recordtransfer naar Hoffenheim: 'Een perfecte stap'

FC Twente verkoopt Mats Rots aan Hoffenheim voor een clubrecord van zestien miljoen euro. De linksback tekent een vijfjarig contract. Justin Hoogma, oud-speler van Hoffenheim, prijst de keuze en geeft advies over de Duitse competitie.

De transfer van Mats Rots naar Hoffenheim markeert een historisch moment voor FC Twente. De Enschedese club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot zestien miljoen euro, een clubrecord.

De twintigjarige linksback heeft een contract voor vijf jaar getekend bij de Duitse Bundesliga-club. De deal is niet alleen financieel interessant, maar ook een erkenning van het opleidingswerk van FC Twente. Rots doorliep de jeugdacademie en groeide uit tot een van de grootste talenten in de Eredivisie. Zijn vertrek naar Duitsland wordt gezien als de volgende logische stap in zijn carrière.

In het afgelopen seizoen liet hij indrukwekkende cijfers zien met doelpunten en assists, en zijn veelzijdigheid als verdedigende en aanvallende kracht maakte hem gewild bij meerdere clubs. Hoffenheim wist de concurrentie te verslaan en legt met Rots een speler vast die past in hun visie van jonge, ontwikkelbare talenten. Justin Hoogma, die zelf van 2017 tot 2022 onder contract stond bij Hoffenheim, begrijpt de keuze van Rots.

Hoogma speelde eerder samen met Rots bij Heracles Almelo en kent de kwaliteiten van de linksback.

'Hoffenheim is een hele fijne club met goede faciliteiten en een duidelijke visie op spelersontwikkeling. Ze geven jonge spelers de kans om te groeien en vervolgens een stap hogerop te maken. Voor Mats is dit een perfecte tussenstap. Hij heeft de aanvallende kwaliteiten om in de Bundesliga te imponeren, maar moet nog werken aan zijn verdedigende taken.

De Duitse competitie is fysieker en sneller, dus dat wordt een uitdaging.

' Hoogma benadrukt dat het beheersen van de Duitse taal essentieel is. Toen hij er speelde, was Duits de voertaal in de kleedkamer en tijdens trainingen.

'Ik had het voordeel dat ik al Duits sprak, maar voor Mats wordt het wennen. Het is belangrijk dat hij snel de taal leert om zich aan te passen aan de cultuur en de tactiek.

' Met het vertrek van Rots ontstaat er een gat in de linkerverdediging bij FC Twente. De club heeft nog andere talenten in de gelederen, maar ook de namen van Bart van Rooij en Ruud Nijstad worden genoemd als mogelijke vertrekkers. Mochten ook zij een transfer maken, dan kan FC Twente rekenen op een flinke financiële injectie. De clubleiding benadrukt echter dat de sportieve ambities niet uit het oog worden verloren.

'We zijn trots dat we spelers kunnen opleiden voor de top, maar we willen ook competitief blijven in de Eredivisie. De komende weken zullen we de selectie versterken met gerichte aankopen,' aldus technisch directeur Jan Streuer. Voor Rots zelf begint een nieuw hoofdstuk. In een eerste interview op de clubkanalen van Hoffenheim sprak hij in het Engels zijn enthousiasme uit.

'Ik kijk ernaar uit om in de Bundesliga te spelen en me te ontwikkelen bij deze mooie club. De Duitse competitie is een van de beste ter wereld, en ik wil laten zien wat ik kan. ' De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel in Enschede als in Sinsheim





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mats Rots Hoffenheim FC Twente Justin Hoogma Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Recordtransfer voor FC Twente: Mats Rots voor 16 miljoen naar Duitse club'Mats Rots wordt de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie van FC Twente. De twintigjarige vleugelverdediger gaat voor - in totaal - 16 miljoen euro de overstap maken naar TSG Hoffenheim, waar hij een contract gaat tekenen voor vijf seizoenen. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdagochtend.

Read more »

FC Twente zwaait Mats Rots uit voor recordbedrag van zestien miljoenMats Rots zet zijn carrière voort in Duitsland, bij 1899 Hoffenheim. FC Twente zwaait de back uit voor een recordtransfersom, die kan oplopen tot liefst zestien miljoen euro. De contracten zijn inmiddels getekend.

Read more »

Mats Rots maakt overstap van FC Twente naar TSG HoffenheimDe twintigjarige linksback Mats Rots ruilt zijn club voor een avontuur in de Bundesliga. De transfer is door alle partijen bevestigd en staat in kannen en kruiken.

Read more »

Hoffenheim dolblij na akkoord met FC Twente over Rots: 'Enorm potentieel'Hoffenheim is verguld met de komst van Mats Rots. Directeur sport Andreas Schicker, zelf een voormalige linksback, steekt op de clubsite de loftrompet over de twintigjarige Nederlander, die een meerjarig contract heeft getekend.

Read more »