Mats Rots maakt overstap van FC Twente naar TSG Hoffenheim

De twintigjarige linksback Mats Rots ruilt zijn club voor een avontuur in de Bundesliga. De transfer is door alle partijen bevestigd en staat in kannen en kruiken.

Mats Rots mag zich officieel speler van TSG Hoffenheim noemen. De linksback ruilt FC Twente in voor zijn eerste buitenlandse avontuur. De transfer is inmiddels door alle partijen wereldkundig gemaakt.

Het schemerde dinsdagochtend door: Rots zou de overstap naar de Bundesliga gaan maken. Het nieuws werd even later bevestigd door Twente-directeur Erik ten Hag en dezelfde dag staat de linksback al in het shirt van Hoffenheim te poseren. De handtekeningen zijn gezet en de transfer is in kannen en kruiken





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