Mats Deijl kiest voor commentatorrol in PSV-formaat WK-programma

Analyticus Henk ten Cate en nieuwe speler Mats Deijl voor SBS 6-programma

Mats Deijl mag zich gaan opmaken voor het WK komende zomer, niet als speler van het Nederlands elftal, maar als analyticus van het nieuwe SBS 6 -programma " De Coen & Sander Show ".

"Ik wil voor het programma werken met nieuwe jongens", begint Van Royen, die uitlegt waarom de keuze is gevallen op de rechtsback van Feyenoord. "Ik wil voetballers die je nog niet vaak ziet als analyticus, maar waarvan het wel leuk zou zijn als ze op tv zijn, zoals Mats Deijl. " Van Royen onthulde naast Deijl ook een andere analyticus: Henk ten Cate, bondscoach van Suriname. "Ik wil een afwisseling tussen traditionele en nieuwe analytici.

", aldus Van Royen. Donderdag kwam Talpa, het moederbedrijf van SBS 6, met het nieuws dat het een overeenkomst heeft met de NOS over de uitzendrechten van alle samenvattingen van het WK.

"Met analytici erbij, waarmee we een beetje lol gaan trappen", aldus Van Royen. Hoewel de presentator twee analytici en de opbouw van het programma prijsgaf, wil Van Royen nog niks zeggen over de inhoud. "We (Talpa, red. ) moeten het nog allemaal creatief uitdenken.





