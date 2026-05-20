Mathieu Weideven's ontdekking: Het Pand der Goden, de eerste Surinaamse opera, 120 jaar na dato uit de vergetelheid gehaald

Mathieu Weideven, theatermaker, ontdekte het theaterstuk Het Pand der Goden, de eerste Surinaamse opera, na een link met zijn familiehistorie. Weideven dook verder in de geschiedenis en ontdekte dat zijn bedovergrootvader, de grootvader van zijn oma, werkte als decormaker bij de allereerste Surinaamse opera in 1906. Dit weekend, 120 jaar na dato, wordt het stuk uit de vergetelheid gehaald.

Dit weekend, 120 jaar na dato, wordt het stuk uit de vergetelheid gehaald. Weideven ontdekte dat zijn bedovergrootvader, de grootvader van zijn oma, werkte als decormaker bij de allereerste Surinaamse opera in 1906. Het theaterdecor werd tijdens de voorstelling vijf keer aangepast. Hoewel het werk in die tijd enthousiast werd ontvangen, raakte het later toch in de vergetelheid. Hoe dat kon gebeuren, is een groot mysterie





