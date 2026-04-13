Massive Attack-zanger gearresteerd tijdens pro-Palestijns protest in Londen

Robert Del Naja, zanger van de Britse band Massive Attack, is gearresteerd tijdens een pro-Palestijns protest in Londen. Del Naja beschreef de arrestatie als 'waanzin' en bekritiseerde de Britse wetgeving. De band zet zich al jaren in voor de Palestijnse zaak.

Massive Attack -zanger Robert Del Naja heeft zijn ervaring met de arrestatie tijdens een pro-Palestijns protest in Londen op zondag gedeeld. Del Naja, die samen met honderden anderen werd opgepakt, beschreef de arrestatie als 'waanzin' op Instagram. De demonstratie, georganiseerd door de actiegroep Palestine Action , leidde tot een golf van arrestaties, wat de aandacht vestigde op de voortdurende spanningen rond het Israël isch-Palestijnse conflict.

Del Naja's commentaar benadrukt de controverse rond de Britse aanpak van protesten met betrekking tot het conflict, en roept vragen op over de grenzen van vrijheid van meningsuiting en de toepassing van de terrorismewetgeving. De arrestatie van Del Naja en de andere demonstranten vond plaats te midden van een aanhoudende discussie over de status van Palestine Action. De Britse regering had de groep eerder op een lijst met terroristische organisaties geplaatst, maar een rechter oordeelde in februari dat dit onwettig was.

Del Naja bekritiseerde in zijn Instagram-post de mogelijke gevolgen van de huidige wetgeving, waarbij hij voorspelde dat men in 2026 in Groot-Brittannië gearresteerd zou kunnen worden onder de terrorismewet, zelfs voor het simpelweg in stilte zitten met een bord dat tegen genocide protesteert. Hij benadrukte dat de basis van de huidige democratie en burgerrechten voortkomen uit dit soort vreedzame protesten. Del Naja's standpunt weerspiegelt de bezorgdheid over de afname van de burgerlijke vrijheden en de toename van repressieve maatregelen, vooral in de context van politiek gevoelige kwesties zoals de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Naast zijn kritiek op de arrestaties riep Del Naja de Britse regering op om internationale wetgeving te respecteren en het gebruik van Brits grondgebied en materialen voor 'illegale Amerikaanse of Israëlische oorlogsmisdaden' af te wijzen. Deze oproep toont zijn engagement voor gerechtigheid en mensenrechten en weerspiegelt zijn steun voor de Palestijnse zaak. De zanger van Massive Attack is al lange tijd betrokken bij de Palestijnse kwestie. De band weigert al sinds 1999 op te treden in Israël en zet zich regelmatig in voor de Palestijnse bevolking.

De demonstratie van zondag en de arrestaties, evenals de uitlatingen van Del Naja, benadrukken de complexiteit van de politieke situatie en de uitdagingen waarmee activisten en voorstanders van de Palestijnse zaak worden geconfronteerd. De steun voor Palestine Action, die zich afgelopen zaterdag al uitte in Trafalgar Square, laat zien dat de protestbeweging nog steeds actief is en dat er nog veel steun is voor de Palestijnse zaak. De situatie blijft een punt van zorg voor de Britse bevolking en de internationale gemeenschap.





Robert Del Naja Massive Attack Palestina Protest Arrestatie Palestine Action Londen Burgerrechten Israël Demonstratie

