Massale Wolfsterfte in Italiaans Nationaal Park: Vermoedelijke Vergiftiging

In het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise zijn in één week tijd achttien wolven dood aangetroffen, vermoedelijk door vergiftiging. Het parkbestuur en het WWF uiten hun diepe bezorgdheid en roepen op tot strengere maatregelen.

In het hart van het Nationaal Park Abruzzen , Lazio en Molise, een van Italië s meest geliefde natuurgebieden, heeft een verontrustende reeks gebeurtenissen plaatsgevonden die diepe bezorgdheid zaait onder natuurbeschermers en autoriteiten.

Binnen slechts één week zijn er minstens achttien wolven dood aangetroffen, een tragedie die het parkbestuur omschrijft als zowel teleurstellend als wanhopig. De vermoedelijke oorzaak van deze massale sterfte is vergiftiging, waarbij boeren worden verdacht van het gebruik van vergiftigd aas om de wolven te doden. Deze gruwelijke ontdekking is helaas niet op zichzelf staand; in 2023 werden al negen wolven dood gevonden in hetzelfde natuurgebied, wat wijst op een zorgwekkende trend van doelgerichte aanvallen op de lokale fauna.

Naast de wolven zijn ook andere dieren het slachtoffer geworden, waaronder drie vossen en een buizerd, wat de omvang van de ecologische schade verder vergroot. Het parkbestuur heeft een emotionele verklaring afgegeven, waarin hun diepe verdriet en ongeloof worden uitgedrukt, en hun hoop wordt uitgesproken dat er geen verdere slachtoffers zullen vallen. De beheerders benadrukken dat de sporen die op de kadavers zijn gevonden, consistent wijzen op vergifting, wat de verdenking van opzettelijke vergiftiging verder versterkt.

De dode dieren werden verspreid over verschillende delen van het park aangetroffen, wat suggereert dat de vergiftiging over een groot gebied is uitgevoerd. Vorige week werden al tien dode wolven en mogelijk lokaas ontdekt, en woensdag kwamen daar nog eens zeven kadavers bij, waardoor het totale aantal slachtoffers op minstens achttien komt.

De ernst van de situatie wordt onderstreept door het feit dat het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise een cruciale habitat is voor diverse bedreigde diersoorten, waaronder de zeldzame Marsicaanse bruine beer. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) in Italië heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over het voortbestaan van deze beer, van wie er nog slechts enkele tientallen exemplaren in het park leven.

Het WWF beschrijft de gebeurtenissen als een regelrecht wolvenbloedbad en waarschuwt voor een terugkeer naar een tijd waarin wilde dieren uitsluitend werden gezien als bedreigingen die moesten worden uitgeroeid. De autoriteiten hebben onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de zaak. De officier van justitie die het onderzoek leidt, heeft benadrukt dat de dood van beren en wolven, die als symbolen van het gebied worden beschouwd, niet lichtvaardig wordt opgevat.

Hoewel de eerste bevindingen wijzen op vergiftiging, is er meer onderzoek nodig om de precieze omstandigheden en de verantwoordelijke partijen te achterhalen. Milieuminister Pichetto heeft de vergiftigingen scherp veroordeeld en heeft aangekondigd dat de controles in het gebied zijn opgevoerd om verdere incidenten te voorkomen en de daders te identificeren. De minister benadrukte dat dergelijke daden van criminaliteit op geen enkele manier te rechtvaardigen zijn.

Het parkbestuur herhaalt deze boodschap en benadrukt dat het strafbaar is om dieren opzettelijk te vergiftigen. De impact van deze tragedie reikt verder dan alleen de directe slachtoffers. De wolven spelen een cruciale rol in het ecosysteem van het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise, en hun verdwijning kan leiden tot verstoringen in de voedselketen en een afname van de biodiversiteit.

Het park, met een oppervlakte van ongeveer 500 vierkante kilometer, herbergt een rijke verscheidenheid aan flora en fauna, waaronder haviken, lynxen en herten. De bescherming van deze soorten is essentieel voor het behoud van het natuurlijke erfgoed van Italië. Naast de ecologische gevolgen heeft de massale sterfte van wolven ook een emotionele impact op de lokale bevolking en natuurliefhebbers.

Het parkbestuur en het WWF roepen op tot een grotere bewustwording van het belang van natuurbescherming en tot een strengere handhaving van de wetgeving ter bescherming van wilde dieren. De situatie benadrukt de noodzaak van een constructieve dialoog tussen boeren, natuurbeschermers en autoriteiten om oplossingen te vinden voor de conflicten tussen mens en dier. Er leven naar schatting 20.000 wilde wolven in de Europese Unie, waarvan het grootste deel in Italië.

De bescherming van deze populatie is van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit in Europa. De recente gebeurtenissen in het Nationaal Park Abruzzen, Lazio en Molise dienen als een wake-up call om de inspanningen op het gebied van natuurbescherming te intensiveren en te voorkomen dat dergelijke tragedies zich in de toekomst herhalen





