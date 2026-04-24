Massale Terugroepactie Vlees Esro Food Group: Fraude met Ongeschikt Vlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA ) heeft een onmiddellijke terugroepactie gelast voor alle producten van vleesverwerker Esro Food Group , gevestigd in Nuenen. Deze drastische maatregel volgt op een inval bij het bedrijf vorige week, naar aanleiding van vermoedens van fraude met ongeschikt en bedorven vlees.

De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, bedoeld om de volksgezondheid te beschermen, aangezien de kwaliteit en veiligheid van de betreffende vleesproducten niet langer kunnen worden gegarandeerd. Esro Food Group kreeg reeds op 16 april een productie- en handelsverbod opgelegd, wat de ernst van de situatie onderstreept. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) heeft de afgelopen week intensief onderzoek gedaan naar de praktijken binnen het bedrijf.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er sprake is van ernstige misstanden en systematische nalatigheid in de bedrijfsvoering, met name op het gebied van kwaliteitscontrole en voedselveiligheid. De NVWA heeft geconstateerd dat essentiële hygiëneprotocollen niet werden nageleefd en dat machines onvoldoende werden schoongemaakt. Dit creëerde een omgeving waarin de besmetting van vleesproducten met schadelijke bacteriën mogelijk was.

Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat er op grote schaal documenten zijn vervalst om de herkomst en kwaliteit van het vlees te verdoezelen. Het bedrijf was onder meer geautoriseerd om runderkoppen te verwerken tot gehakt vlees, dat vervolgens werd gebruikt in de productie van populaire snacks zoals frikandellen.

Een cruciale voorwaarde voor deze verwerking was dat het gehakt vlees uitsluitend werd verkocht aan bedrijven die over de benodigde vergunningen en faciliteiten beschikten om het verder te verwerken tot veilige en goedgekeurde eindproducten. De NVWA vermoedt echter dat Esro Food Group ook leveringen heeft gedaan aan bedrijven zonder deze erkenning, waardoor de traceerbaarheid van het vlees in gevaar komt en de consumentenrisico's toenemen.

De vervalsing van documenten bemoeilijkt het onderzoek en maakt het lastiger om de volledige omvang van de fraude te achterhalen. De NVWA benadrukt dat de terugroepactie niet alleen betrekking heeft op de producten die direct door Esro Food Group zijn verkocht, maar ook op alle producten die het bedrijf aan andere bedrijven heeft geleverd en die mogelijk in eindproducten zijn verwerkt.

Consumenten wordt aangeraden om producten die mogelijk afkomstig zijn van Esro Food Group niet te consumeren en deze terug te brengen naar de winkel waar ze zijn gekocht. De NVWA heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de betrokkenen bij Esro Food Group. Er zijn drie personen aangehouden die worden verdacht van het verhandelen van ongeschikt en onveilig vlees, alsook van het vervalsen van documenten. De verdachten riskeren zware straffen als hun schuld bewezen wordt.

De terugroepactie en het strafrechtelijk onderzoek zijn onderdeel van een grotere inspanning van de NVWA om de voedselveiligheid in Nederland te waarborgen en consumenten te beschermen tegen frauduleuze praktijken. De NVWA zal de komende tijd extra controles uitvoeren bij vleesverwerkende bedrijven om te controleren of zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De zaak Esro Food Group is een wake-up call voor de gehele vleesindustrie en benadrukt het belang van transparantie, traceerbaarheid en strikte naleving van hygiëneprotocollen.

De NVWA roept alle bedrijven op om verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van hun producten en om eventuele misstanden onmiddellijk te melden. De gevolgen van deze fraude zijn niet alleen financieel, maar kunnen ook ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Het is van cruciaal belang dat consumenten vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en veiligheid van de voedingsmiddelen die zij kopen. De NVWA zal er alles aan doen om dit vertrouwen te herstellen en te behouden.

De terugroepactie zal naar verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor de vleesindustrie en de consumentenprijzen. Het is nog onduidelijk hoe lang de terugroepactie zal duren en wanneer Esro Food Group haar activiteiten hervat kan worden





Esro Food Group NVWA Terugroepactie Vleesfraude Voedselveiligheid

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cristiano Ronaldo's bijzonder dieet: geen melk en strikte regelsCristiano Ronaldo volgt een opmerkelijk dieet om topfit te blijven, onthult zijn voormalige chef-kok. Melk is uit den boze, omdat het tegen de natuur in zou zijn. Zijn dieet bestaat uit avocado, eieren, vis, vlees en veel groenten, zonder suiker, pasta of brood.

De Ligt's lange weg terug: Twijfels over WK-deelnameMatthijs de Ligt kampt met een langdurige blessure bij Manchester United en zijn deelname aan het WK lijkt in gevaar. De verdediger traint weer op Carrington, maar een concrete terugkeerdatum is nog onbekend. Bondscoach Koeman wacht alleen op fitte spelers.

Formule 1 keert terug naar TurkijeDe Grote Prijs van Turkije staat vanaf komend seizoen weer op de Formule 1 kalender. Er wordt de komende vijf seizoenen geracet op Istanbul Park. De terugkeer wordt vandaag officieel bevestigd door de Turkse president en Formule 1-topman Stefano Domenicali.

Formule 1 keert terug naar TurkijeDe Grote Prijs van Turkije staat vanaf komend seizoen weer op de Formule 1-kalender. Er wordt de komende vijf seizoenen geracet op Istanbul Park. De terugkeer wordt vandaag officieel bevestigd door de Turkse president en Formule 1-leiding.

Kabinet draait bezuiniging op bijstandshulp terugHet kabinet zet de bezuiniging op hulp bij het opsporen van mensen met recht op bijstandsuitkering terug. Er komt 30 miljoen euro beschikbaar om deze groep te bereiken, gefinancierd door een aanpassing in het kindgebonden budget.

Waarschijnlijk einde seizoen voor Moder, Read keert terug bij FeyenoordJakub Moder komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor Feyenoord. Dat zei trainer Robin van Persie in aanloop naar het duel met FC Groningen. Er was ook goed nieuws: Givairo Read keert terug in de wedstrijdselectie.

