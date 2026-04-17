Massale datalekken na cyberaanval op zorgsoftwarebedrijf Chipsoft: patiëntgegevens gestolen

Verschillende Nederlandse zorgorganisaties, waaronder tbs-klinieken, revalidatieklinieken, het Oogziekenhuis Rotterdam en tal van huisartsenpraktijken, bevestigen dat patiëntgegevens zijn gestolen na een recente cyberaanval op Chipsoft, leverancier van elektronische patiëntendossiers. Aanvankelijk ontkende Chipsoft dat er gegevens waren buitgemaakt, maar moest later terugkomen op die mededeling. De impact van het datalek is aanzienlijk en zorgt voor grote zorgen bij zowel patiënten als zorgaanbieders.

De gemoederen lopen hoog op in de Nederlandse zorgsector na de bevestiging van grootschalige datalekken als gevolg van een cyberaanval op Chipsoft , een vooraanstaande leverancier van elektronische patiëntendossiers (EPD). Meerdere zorginstellingen, variërend van gespecialiseerde tbs-klinieken en revalidatiecentra tot oogziekenhuizen en een breed scala aan huisartsenpraktijken, hebben hun patiënten geïnformeerd over mogelijke diefstal van gevoelige medische informatie.

De oorspronkelijke mededeling van Chipsoft, waarin werd gesteld dat er geen patiëntgegevens waren gestolen, bleek onjuist te zijn. Dit herziene standpunt van het softwarebedrijf heeft geleid tot onrust en een race tegen de klok om de omvang van het lek te bepalen en de getroffen individuen adequaat te informeren. Het Oogziekenhuis Rotterdam, een van de getroffen organisaties, benadrukt dat de reguliere zorg onverminderd doorgaat, ondanks de vervelende situatie voor patiënten. 'Het is nog onduidelijk om welke gegevens het gaat en van welke patiënten ze zijn. We vinden dit heel vervelend voor onze patiënten,' aldus een woordvoerder. Deze onzekerheid vergroot de angst en de behoefte aan transparantie. Bijzonder zorgwekkend is de diefstal van gegevens van tbs-patiënten. De Forensische Zorgspecialisten, die diverse tbs-klinieken onder hun hoede heeft, heeft openbaar gemaakt dat de persoonsgegevens van circa zesduizend cliënten zijn buitgemaakt. Het gaat hierbij om fundamentele informatie zoals voor- en achternamen en geboortedata. Een woordvoerder van deze organisatie, die onder meer De Waag en de Van der Hoeven Kliniek omvat, gaf aan dat hoewel de diefstal van de gegevens vaststaat, het nog onduidelijk is of deze daadwerkelijk zijn verspreid door de aanvallers. De organisatie zet alles op alles om de betrokkenen persoonlijk en per brief te informeren over dit datalek. 'Mensen schrikken wel,' merkte de woordvoerder op, waarbij ook werd aangekondigd dat er bijeenkomsten worden georganiseerd in de klinieken om cliënten en patiënten voor te lichten en een speciaal telefoonnummer is ingesteld voor vragen. Deze proactieve communicatie is cruciaal om het vertrouwen te behouden en paniek te voorkomen. De impact van dergelijke datalekken kan verstrekkend zijn, zeker wanneer het gaat om kwetsbare groepen zoals tbs-patiënten, wiens gegevens bijzonder gevoelig liggen. De Patiëntenfederatie Nederland onderstreept het belang van adequate en tijdige informatievoorziening aan patiënten. Linda Daniels, waarnemend directeur-bestuurder, benadrukt dat het essentieel is dat mensen volledig worden geïnformeerd over de mogelijke consequenties van deze cyberaanval. 'Het is heel naar en vervelend als iemand je gegevens in handen heeft die daar geen recht op heeft. Maar het wordt nog problematischer als daardoor meer informatie kan worden achterhaald, bijvoorbeeld wanneer mensen in phishingmails trappen.' De federatie roept patiënten daarom op tot verhoogde alertheid en waakzaamheid ten aanzien van verdachte e-mails die mogelijk afkomstig lijken van hun zorgverlener. Daarnaast is er een dringende oproep aan de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen in het informeren van burgers over de potentiële risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen. De huidige gebeurtenis wordt gezien als een voorbode van toekomstige cyberaanvallen, waarbij gevoelige data gestolen kan worden. De maatschappij als geheel moet weerbaarder worden tegen dit soort digitale dreigingen. Zowel het Oogziekenhuis als De Forensische Zorgspecialisten maken nog steeds gebruik van het betreffende EPD-systeem van Chipsoft. De identiteit van de daders achter deze omvangrijke cyberaanval is op dit moment nog onbekend en wordt momenteel onderzocht door de bevoegde autoriteiten, die samenwerken met Chipsoft om de precieze aard en omvang van de inbreuk vast te stellen en verdere schade te beperken. De continuïteit van de zorg blijft een topprioriteit, ondanks de technologische en informatieve uitdagingen die deze aanval met zich meebrengt





Ziekenhuizen treffen noodmaatregelen na zorgen om databeveiliging ChipSoftBij de ransomware-aanval op ChipSoft, dat software levert voor het beheer van patiëntendossiers in onder meer ziekenhuizen, zijn mogelijk toch patiëntgegevens buitgemaakt.

Brabantse huisartsen waarschuwen patiënten na datalek ChipSoftDiverse Brabantse huisartsenpraktijken, waaronder Fonkelzorg en Heikant, informeren patiënten over mogelijke datadiefstal na een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Verdachte telefoontjes en berichten worden gemeld, en zorgportalen zijn uit voorzorg offline gehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd.

Chipsoft bevestigt diefstal patiëntgegevens na ransomware-aanvalZorgsoftwarebedrijf Chipsoft heeft bevestigd dat bij een ransomware-aanval medische patiëntgegevens zijn gestolen. Eerdere berichten over de veiligheid van de gegevens blijken onjuist. Het bedrijf betreurt de situatie en zal de getroffen zorginstellingen informeren en ondersteunen. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert getroffen ziekenhuizen een melding te doen van het datalek.

Patiëntgegevens gestolen na ransomware-aanval op ChipsoftChipsoft bevestigt dat bij een ransomware-aanval patiëntgegevens zijn gestolen. De getroffen zorginstellingen worden geïnformeerd en de gegevens kunnen niet worden teruggehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert meldingen te doen.

Brabantse Huisartsen Waarschuwen Patiënten na Datalek ChipSoft: Persoonlijke Gegevens Mogelijk GesteeldDiverse Brabantse huisartsenpraktijken waarschuwen patiënten voor mogelijke diefstal van persoonlijke gegevens na een hack bij softwareleverancier ChipSoft. Patiënten wordt geadviseerd alert te zijn op verdachte communicatie. Zorgportalen zijn tijdelijk uitgeschakeld.

