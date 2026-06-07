Massaal meezingend publiek op 34ste Festival van het Levenslied in Tilburg

Op het Festival van het Levenslied in Tilburg dansen en zingen jong en oud massaal mee op Nederlandstalige muziek. Tijdens de 34ste gratis editie op het Stadsforum staan bekende artiesten zoals Corrie Konings en Justen de Wildt op het podium, terwijl bezoekers discussiëren over de zomerhit van het jaar en een 88-jarige man op een scootmobiel het evenement samen met zijn statiegeldinzameling beleeft.

Op het Festival van het Levenslied in Tilburg dansen jong en oud massaal mee op Nederlandstalige muziek. Dit weekend galmen de klanken van het Levenslied vrijwel door heel Tilburg .

De 34ste editie van het gratis festival op het Stadsforum is een vaste waarde in het stadsfestivalseizoen. Het evenement biedt een mengeling van中找到rijkelijk vloeiend bier, bekende volkszangers op het podium en hard meezingend publiek. Artiesten zoals Corrie Konings, Danny de Munk, Gerard Joling en Django Wagner traden op. Volgens aanwezige levensliedkenners is de zomerhit van dit jaar Cheerio van Justen de Wildt, een 21-jarige zanger.

Verschillende jonge festivalbezoekers debatteren of Cheerio of Moët dat nou de hit is. Ook de bierliefhebbers zijn vertegenwoordigd, met uitspraken als "Twee in de hand, één achter de tand". Een 88-jarige man op een scootmobiel geniet van de sfeer en verzamelt statiegeldblikken, waarmee hij vijftig euro verdiende. Hij was zowel zaterdag als zondag aanwezig.

Justen de Wildt geeft achter de schermen aan onwijs veel zin te hebben in zijn optreden op wat hij het mooiste podium van Brabant noemt. Hij merkt op dat het Nederlandstalige lied heel erg leeft onder de jeugd. Wanneer hij het podium betreedt, klinkt het massaal meezingen van het publiek: "Oh, Cheerio!

" Het festival viert zijn 34ste editie en trekt een breed publiek van alle generaties samen door de passie voor Nederlandstalige muziek





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