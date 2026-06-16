Martijn Krabbendam over de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord

Martijn Krabbendam vindt dat de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer bij Feyenoord geen innovatieve keuze is, maar wel een veilige en bekende optie. Hij vindt dat Van Bronckhorst een uitstekende trainer is, maar niet de beste die hij heeft meegemaakt bij Feyenoord. Hij is wel de succesvolste en heeft een goede omgang met de spelers. In dat licht begrijpt Krabbendam de aanstelling van Van Bronckhorst, zeker met Hulshoff erbij.

Als Dennis te Kloese degene was die Giovanni van Bronckhorst had aangesteld bij Feyenoord , dan was hij 'afgemaakt'. Dat denkt Martijn Krabbendam , vertelt hij in de context van de recente aanstelling van Van Bronckhorst als hoofdtrainer.

Krabbendam vindt dat Van Bronckhorst geen innovatieve keuze is, maar wel een veilige en bekende optie. Hij weet precies wat hij krijgt en hetzelfde geldt voor Hulshoff, die hem heeft aangesteld. De Feyenoord-watcher vindt dat Van Bronckhorst een uitstekende trainer is, maar niet de beste die hij heeft meegemaakt bij Feyenoord. Hij is wel de succesvolste en heeft een goede omgang met de spelers.

In dat licht begrijpt Krabbendam de aanstelling van Van Bronckhorst, zeker met Hulshoff erbij. Van Bronckhorst stond tussen 2015 en 2019 ook al als hoofdtrainer aan het roer in De Kuip en won toen vijf prijzen. Dit is een context die niet wordt vergeten door Krabbendam, die vindt dat Van Bronckhorst een topgozer is qua omgang en presentatie.

Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom Van Bronckhorst is aangesteld als hoofdtrainer bij Feyenoord, zeker met de recente ontwikkelingen in de spelersgroep en de sfeer in de club. Krabbendam vindt dat Van Bronckhorst een goede keuze is voor de huidige situatie bij Feyenoord, maar hij is ook kritisch over de aanstelling. Hij vindt dat het niet de beste trainer is die hij heeft meegemaakt bij Feyenoord, maar wel de succesvolste.

In het licht van de recente ontwikkelingen en de aanstelling van Van Bronckhorst, vindt Krabbendam dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen waarom hij is aangesteld als hoofdtrainer bij Feyenoord. Hij vindt dat Van Bronckhorst een topgozer is qua omgang en presentatie en dat hij een goede keuze is voor de huidige situatie bij Feyenoord.





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