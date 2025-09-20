Martijn Fischer straalt van geluk: 'Ik ben een gezegend mens'

Acteur en zanger Martijn Fischer deelt openhartig over zijn gelukkige relatie met zijn 21 jaar jongere vriendin Ingeborg, zijn liefde voor muziek en zijn rol als vader van drie zoons. Hij blikt terug op een succesvolle carrière en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Hij werd bekend als de iconische vertolker van André Hazes in de succesvolle musical 'Hij gelooft in mij' en de ontroerende film 'Bloed, zweet en tranen'. Maar ook privé lijkt het Martijn Fischer , inmiddels 57 jaar oud, voor de wind te gaan. De veelzijdige zanger en acteur, die het Nederlandse publiek al jaren weet te bekoren met zijn talent en charisma, deelt openhartig details over zijn persoonlijke leven in een recent interview met De Telegraaf.

Fischer is al tien jaar gelukkig met zijn vriendin Ingeborg, een dame die 21 jaar jonger is. Hun relatie, ondanks het aanzienlijke leeftijdsverschil, bloeit als nooit tevoren.\In het gesprek met De Telegraaf vertelt Fischer hoe de liefde tussen hem en Ingeborg is ontstaan en hoe deze zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. 'We hebben het fijn. In leeftijd schelen we 21 jaar, maar dat merken we in de praktijk niet,' aldus Fischer. Hij vervolgt: 'Zij was 27 jaar toen ik haar leerde kennen, vlak nadat ik een Gouden Kalf had gewonnen. Ze is een prachtvrouw en vanaf het eerste moment dat ik haar zag, was er een klik tussen ons.' Het leeftijdsverschil, dat soms als een hindernis kan worden ervaren in relaties, lijkt voor Fischer en Ingeborg geen enkele belemmering te vormen. Integendeel, de dynamiek die voortvloeit uit de verschillende levensfasen, biedt volgens Fischer juist veel voordelen. Hij geeft aan dat het leven met Ingeborg nooit saai is en dat hij zich jong en vitaal voelt. De reacties uit zijn omgeving zijn soms humoristisch, zo werd hij eens aangesproken met de opmerking: 'Ik wist niet dat je een dochter had.' Maar Fischer trekt zich niets aan van dit soort opmerkingen en benadrukt dat hij en Ingeborg enorm gelukkig zijn samen. De liefde manifesteert zich ook op muzikaal vlak, aangezien Ingeborg een opleiding aan het conservatorium heeft gevolgd en zelfs liedjes voor Martijn heeft geschreven. Samen hebben ze al op het podium gestaan en een duet gezongen, wat getuigt van hun diepe verbondenheid en wederzijds begrip. 'Ing snapt wat ik denk en wil, we begrijpen elkaar.'\Martijn Fischer is niet alleen succesvol in de liefde, maar ook een trotse vader. Uit een eerdere relatie heeft hij twee volwassen zoons, Gilles (21) en Frank (19). Samen met Ingeborg kreeg hij zes jaar geleden zoon Mischa. Over zijn vaderrol vertelt Fischer: 'Ik ben op alle drie de jongens even trots. Mijn vaderrol is natuurlijk wel veranderd de afgelopen jaren. Vooral omdat Gilles en Frank volwassen worden en Mischa natuurlijk nog erg klein is. Gelukkig gaat het onderling allemaal goed in ons samengesteld gezin.' Fischer omschrijft zichzelf als een gezegend mens. Zowel in zijn privéleven als in zijn werk geniet hij volop. Zijn passie voor muziek en acteren, gecombineerd met zijn liefde voor Ingeborg en zijn kinderen, maakt hem een gelukkig en dankbaar mens. 'Volkomen. Ik ben een gezegend mens. Zowel privé als in mijn werk geniet ik volop. En ik vind het leuk om met nieuwe plannen bezig te zijn en het publiek te kunnen verrassen.' De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Martijn Fischer, die vastbesloten is om te blijven verrassen en te inspireren





