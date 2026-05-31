Marten Luiten Nederlands kampioen dressuur

Marten Luiten wint de Nederlandse titel dressuur in de leeftijdsklasse tot 25 jaar voor de vierde keer.

Marten Luiten wordt Nederlands kampioen dressuur in de leeftijdsklasse tot 25 jaar. De 24-jarige ruiter uit Vledder heeft de titel voor de vierde keer gewonnen en deed dit met zijn paard Johnny .

Luiten is dit zijn laatste jaar bij de U25 en won de Nederlandse titel in deze klasse al voor de vierde keer. Hij kwam na twee wedstrijddagen tot een score van 153.096 en hield Tessa Kole met haar paard Hexagon's Nourimanda ruim achter zich. Het brons was voor Lara van Nek met haar paard All at Once. Bondscoach Monique Peutz reageerde na afloop lyrisch op de website van de KNHS op de titel van Luiten.

Ze noemt hem een ruiter met veel gevoel die goed kan afwerken in de proeven. Luiten runt sinds december zijn eigen dressuurstal, Stoeterij Vledderlanden, in Vledder. Hij heeft een rijk verleden in de paardensport en werd onder meer drie keer op rij uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar. Eind vorige maand ging de Nederlandse titel springen ook al naar Drenthe, waar Michael Greeve uit Venningen zijn eerste Nederlandse titel won met zijn paard Rubens.





