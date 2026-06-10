Marten de Roon 'in extase' na telefonische oproep Koeman voor WK

De 35-jarige middenvelder van Atalanta was verrast en blij toen bondscoach Ronald Koeman hem opnieuw selecteerde voor het WK, mede door de blessures van Jerdy Schouten en Xavi Simons. De Roon, die in 2022 ook meedeed, had geen verwachtingen meer maar twijfelde geen seconde toen de oproep binnenkwam.

Marten de Roon was 'in extase' toen bondscoach Ronald Koeman hem belde voor het WK, zo laat de middenvelder van Atalanta weten in een interview.

Mede dankzij blessures van Jerdy Schouten en Xavi Simons werd de inmiddels 35-jarige De Roon opnieuw geselecteerd. De Roon maakte in 2022 deel uit van de WK-selectie, maar ging er zelf niet vanuit dat hij ook dit jaar mee mocht naar het eindtoernooi. Toch twijfelde de middenvelder 'geen seconde', zo laat hij weten.

"Ik loop hier met een grote glimlach op mijn gezicht. Een tijd geleden heb ik wel contact gehad met de bondscoach, maar dat was zonder verwachtingen. Het was dus een hele mooie verrassing.

" In aanloop naar het WK leek er geen plaats te zijn in de selectie voor De Roon, maar dankzij de nodige blessures kwam Koeman opnieuw bij hem uit. "Er werd best veel over geschreven in de pers. Toen raakten Jerdy Schouten en Xavi Simons geblesseerd en dan ga je toch een beetje kijken naar de middenvelders. Er was nog genoeg keuze, maar niet zozeer op de positie van verdedigende middenvelder.

Dus ik dacht er zo nu en dan wel aan.

" "Toen de bondscoach me belde en zei dat hij me zou meenemen, was ik echt in extase", vervolgt de routinier. "Hij zei nog wel wat dingen, maar ik weet niet eens meer precies wat hij allemaal zei. Over mijn rol, zowel op als naast het veld. Maar ik zat eigenlijk alleen nog maar met een glimlach van oor tot oor.





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