Married at First Sight: Een Dorp Nodig voor Liefde en Kritiek op Oppervlakkigheid

Mediadeskundige Rob Goossens analyseert het programma 'Married at First Sight' en stelt dat het programma steeds meer de nadruk legt op relatiebegeleiding. Hij bekritiseert de oppervlakkige uitingen van liefde en pleit voor geduld en acceptatie, terwijl hij ook de rol van externe hulp bij het slagen van huwelijken belicht.

In de nieuwste editie van zijn rubriek 'Rob Reageert' duikt mediadeskundige Rob Goossens dieper in de materie van 'Married at First Sight'. Hij observeert dat het hedendaagse televisieformat steeds meer de nadruk legt op het begeleiden van relaties, vergelijkbaar met het gezegde dat er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden. Volgens Goossens lijkt het erop dat dit seizoen van het programma deze filosofie ter harte neemt om huwelijken te doen slagen.

Het valt Goossens op dat er dit seizoen meer aandacht is voor de handleiding van de kandidaten. Naast de positieve eigenschappen die partners aantrekkelijk vinden, wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de punten die nog ontwikkeling behoeven. Hij illustreert dit met het koppel Kirsten en Luigi. Luigi lijkt volledig klaar voor het huwelijksleven, mede dankzij zijn nuchtere houding ten opzichte van imperfecties. Kirsten daarentegen, ervaart deze houding als overweldigend. Kijkers deelden deze observatie, maar volgens Goossens bood een gesprek met Kirstens ouders meer inzicht. Zij waarschuwden dat Kirsten met rust gelaten moest worden. De productie van het programma faciliteerde dit door het pasgetrouwde stel twee aparte kamers te geven, zodat Kirsten de ruimte kreeg om tot rust te komen. Dit benadrukt de zorgvuldige aanpak om kwetsbare relaties te beschermen. Goossens ziet in deze aanpak een subtiele kritiek op de wegwerpmaatschappij. In plaats van direct te kiezen voor een nieuwe partner bij de eerste tegenslag, zoals men bij materiële zaken zou doen, pleit hij voor geduld en acceptatie. Dit principe komt tot uiting bij Nick en Joyce. Hun conflict over Nicks rughaar had een relatiebreuk kunnen betekenen, vergelijkbaar met een soortgelijke situatie in Nederland. Echter, door hun gedeelde wil om de relatie te laten slagen en de subtiele sturing van coach Eveline Stallaart, transformeerde de situatie. Het scheren van Nicks rughaar werd een gezamenlijke activiteit, wat hen dichter bij elkaar bracht in plaats van hen uit elkaar te drijven. Goossens voorspelt dat dit huwelijk dan ook een grote kans van slagen heeft. Ondertussen groeit de twijfel rondom het koppel waar de emoties het meest lijken te spelen: Domenik en Ferenc. Goossens uit zijn scepsis over de oprechtheid van Domeniks gevoelens. De uitspraken van Domenik klinken te perfect om waar te zijn, wat bij Goossens weerstand oproept. Hij vergelijkt dit met de holle frasen die soms worden geuit door personen zoals Marco Borsato en Sergio Herman. De mediadeskundige suggereert cynisch dat Domenik en Marco een clubje zouden kunnen oprichten, gezien hun vermeende gedeelde libidineuze interesses en hun neiging tot 'ChatGPT-achtige poëzie'. Goossens bekritiseert het veinzen van verliefdheid wanneer er mogelijk sprake is van enkel lichamelijke aantrekkingskracht, en plaatst Domenik daarmee op 'glad ijs'. Hoewel kijkers terecht twijfelen aan de duurzaamheid van sommige koppels, benadrukt Goossens het kernconcept van het programma: het bieden van een 'startmotor' voor liefdeszoekers. Hij vergelijkt de relaties die met begeleiding nog potentie hebben met een 'kamikazerit'. Zijn voorkeur gaat uit naar de relaties die, met een kleine steun, nog vele mooie kilometers kunnen afleggen, in tegenstelling tot de potentieel destructieve koers van Domenik. De kritische noot over het 'vergetelijke' seizoen van Winter Vol Liefde, waarin Claudia eindigde met een veroordeelde ex-rechercheur, en de twijfel over Klaas' geschiktheid voor de liefde, versterken zijn observatie dat niet elke poging tot het vinden van liefde succesvol is, maar dat de begeleiding hierin cruciaal is





