Marokko en Noorwegen spelen een spannende oefenwedstrijd, waarbij beide teams met blessurezorgen te maken krijgen. Marokko begint het WK op 14 juni in New York tegen Brazilië, terwijl Noorwegen start drie dagen later in Boston tegen Irak.

De oefenwedstrijd tussen Marokko en Noorwegen was het meest in het oog springende duel van de avond, vooral omdat een mogelijke tegenstander van Oranje kunnen worden op het WK.

Met Ismael Saibari in de basis kwam Marokko al snel op voorsprong. Brahim Díaz tekende voor de openingstreffer. De topscorer van de Afrika Cup stond vrij in de zestien en rondde overtuigend af. Twintig minuten later kreeg Marokko een tegenvaller te verwerken.

Mazraoui moest zich met fysieke klachten laten vervangen. Hoe ernstig zijn blessure is, is nog niet bekend. Na rust kreeg Marokko opnieuw met blessurezorgen te maken. Abde Ezzalzouli ging naar de grond en ook met hem werd geen risico genomen.

Noorwegen kreeg daarna wat meer grip op de wedstrijd en kwam een kwartier voor tijd langszij via Martin Ødegaard: 1-1. Voor Marokko begint het WK op 14 juni in New York tegen Brazilië. Noorwegen start drie dagen later in Boston tegen Irak. Eerder op de avond speelde Kroatië zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK.

Niemand minder dan Luka Modric zorgde voor de openingstreffer. De veertigjarige middenvelder schoot van buiten de zestien raak na een pass van Ivan Perisic, die in tegenstelling tot Josip Sutalo wel in de basis begon. Namens Slovenië maakte Andraz Sporar nog gelijk, maar in blessuretijd trok Kroatië de overwinning alsnog naar zich toe. Mario Pasalic bepaalde de eindstand op 2-1.

Griekenland en Italië zijn niet van de partij op het WK, maar kwamen toch in actie in een oefeninterland. Interim-bondscoach Silvio Baldini boekte zijn tweede zege als bondscoach van Italië. Bij Italië stond een opvallend jonge ploeg aan de aftrap. Honest Ahanor (18), Pietro Comuzzo (21), Fabio Chiarodia (21), Luca Lipani (21), Cher Ndour (21), Niccolò Pisilli (21), Luca Koleosho (21), Francesco Pio Esposito (20) en Jeff Ekhator (19) begonnen allemaal in de basis.

Esposito maakte de enige treffer van de wedstrijd. Italië kreeg halverwege de tweede helft nog een rode kaart: Luca Reggiani, nog geen kwartier binnen de lijnen, moest vertrekken. Ook met tien man trok Italië de zege over de streep





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Marokko Noorwegen WK Blessurezorgen Kroatië

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