Marokko domineert tegen Schotland met snelste WK-doelpunt van Saibari

Marokko heeft een indrukwekkende start gemaakt tegen Schotland in hun tweede WK-groepswedstrijd. Ismael Saibari scoorde na slechts zeventig seconden het snelste doelpunt van het toernooi tot nu toe, waarmee Marokko de openingstreffer maakte. Hoewel Marokko het spel lange tijd domineerde en verschillende kansen creëerde, lukte het niet om de score verder uit te breiden. In de NOS-studio werd admiration uitgesproken voor de early goal, maar ook de nodige kritiek geuit op het verzuim om de wedstrijd te "killen", een les uit de vorige wedstrijd tegen Brazilië. Ook corner-situaties en afweergeschut hielden Schotland in de wedstrijd. Andere nieuwsonderwerpen: Braziliaanse selectie bekend voor wedstrijd tegen Haiti, de overwinning van de VS op Australië die ze naar de knock-out fase brengt, en een klacht van Algerije bij de FIFA over scheidsrechtersbeslissingen in de wedstrijd tegen Argentinië, met name over Lionel Messi die niet rode kaart kreeg na een overtreding.

SCH - MAR | 50' Bijna weer Saibari De eerste grote kans van de tweede helft komt op naam van Marokko . Ismael Saibari raakt via een Schots been de lat.

In de daropvolgende corner behoedt doelman Agnus Gunn de Schotten voor een ruimere achterstand na een kopbal van El Khannouss. Twee wijzigingen bij de Goddelijke Kanaries: Matheus Cunha start in de aanval ten koste van Igor Thiago. En Danilo is in de defensie de veranger van Roger Ibañez. BRASIL DEFINIDO!

🇧🇷 Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026. 📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports 🏟️ Estádio da Filadélfia #BateNoPeito, ISSO É BRASIL!

🫵🇧🇷Er is in de NOS-studio veel lof voor de snelle openingstreffer van Ismael Saibari, maar gelijktijdig heeft Marokko verzuimd om de score verder uit te breiden, zo klinkt het.

"Dit zagen we ook tegen Brazilië, Marokko vergat toen de wedstrijd te killen en speelde daarna gelijk. Ze moeten dat na nu wel zien te proberen", aldus Ibrahim Afellay. Ismael Saibari scoorde na zeventig seconden voor Marokko en is maakte het snelste doelpunt op dit WK tot nu toe. Het is de snelste WK-goal sinds de treffer van Alphonso Davies voor Canada tegen Kroatië in 2022, toen na 68 seconden.

Marokko blijft het spel domineren tegen Schotland. Neil El Aynaoui krijgt op aangeven van Brahim Diaz een goede schietkans, maar zijn poging gaat over het doel. Pep Guardiola is een van de toeschouwers op de tribune bij Schotland-Marokko. SCH - MAR | 24' Drinkpauze in BostonOef, bijna is het 2-0 voor Marokko als Saibari de bal op een haar mist om binnen te schieten na een lage voorzet van Ounahi.

Ismael Saibari schiet kiezelhard raakt voor de Marokkanen. Ja, inderdaen. Weer Saibari. De aanvallende middenvelder van PSV, die deze zomer naar Bayern München vertrekt, krijgt de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied en bedenkt zich geen moment.

Alex Freeman maakte het tweede doelpunt van de Verenigde Staten tegen Australië en besliste daarmee de wedstrijd.

"Het leek wel alsof het niet echt gebeurde", zei hij na afloop. "Omdat de VAR ernaar ging kijken, was ik natuurlijk gespannen, maar het was zo'n emotioneel moment voor me. Hier droom je van.

" De treffer telde toch, aangezien Freeman niet degene was die buitenspel stond. De Verenigde Staten zijn door de overwinning zeker van een plek in de knock-outs, dat terwijl sterspeler Christian Pulisic niet mee kon doen door een blessure.

"Dit laat zien dat we een brede selectie hebben en dat we met veel verschillende spelers een goed resultaat kunnen halen", aldus de verdediger. "Christian is superbelangrijk, maar als hij niet fit is, kan iemand anders het gat ook opvullen. "Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA. In een brief aan de scheidsrechterscommissie wordt gesproken over slecht scheidsrechterswerk in de wedstrijd tussen Algerije en Argentinië, zo meldt Reuters.

Er wordt met name geklaagd over het feit dat Lionel Messi niet met een rode kaart van het veld werd gestuurd nadat hij op de kuit had gestaan van de Algerijnse aanvoerder Aissa Mandi. Messi kreeg geen enkele kaart en wist uiteindelijk met een hattrick van het veld te stappen. Algerije zegt ook dat een elleboogstoot van de Argentijnse middenvelder Alexis Mac Allister onterecht niet werd bestraft door de scheidsrechter.

De wedstrijd werd geleid door de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak, die ook de WK-finale van 2022 in Qatar leidde, waarin Argentinië Frankrijk versloeg na strafschoppen. Het is niet alleen aftellen naar Schotland-Marokko, want om 01.45 uur Nederlandse tijd geeft Ronald Koeman een persconferentie in aanloop naar de tweede groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden. , zoals de Schotse fans ook wel worden genoemd, hebben inmiddels koers gezet richting het stadion voor de wedstrijd tegen Marokko.

Het tweede gastland is door naar de volgende ronde. Na Mexico hebben ook de Amerikaanse voetballers zich verzekerd van een vervolg op het thuistoernooi. Een soepele zege op Australië na een zeer vermakelijke eerste helft en een ietwat teleurstellende tweede. Bondscoach Mauricio Pochettino zal tevreden zijn.

Zonder superster Pulisic kwam zijn ploeg niet in de problemen en de eerste taak is volbracht. Er worden zes minuten bijgeteld in Seattle, maar dat worden er iets meer. Het spel ligt stil omdat arbiter Felix Zwayer kramp heeft. Zijn assistent-scheidsrechters schieten te hulp.

Een grensrechter helpt Zwayer met strekken en de vierde official rent het veld over met een drankje. Geen wijzigingen bij Marokko voor de tweede wedstrijd, en dus staan Mazraoui, Saibari en aanvoerder Hakimi over een uur aan de aftrap in Boston. Bij Schotland is er wel het een en ander veranderd. Drie nieuwe namen in de basis en waarschijnlijk ook een ander systeem. Met Tierny is er een extra verdediger ingebrach





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