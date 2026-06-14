Marokko boekt indrukwekkend gelijkspel tegen WK-favoriet Brazilië

Marokko toonde veel veerkracht en kwaliteit in het openings-WK-duel. Het team kon één keer voorsprong nemen via Saibari, maar Vinícius Júnior scoorde snel de gelijkmaker. Beide ploegen maakten kansen, maar uiteindelijk bleef het 1-1.

Marokko startte het WK met een indrukwekkend gelijkspel tegen favoriet Brazilië . De Afrikanen toonden in de eerste helft veel moed en technisch vermogen. Na een goal van Ismael Saibari, die individualliteit toonde met een lob, scoorde Vinícius Júnior snel de gelijkmaker.

Het duel tussen Marokko en Brazilië eindigde in 1-1. De andere landen in Groep C, Schotland en Haïti, staan om 03:00 tegenover elkaar. Bondscoach Carlo Ancelotti koos bij Brazilië voor Igor Thiago als spits, ondersteund door Vinícius, Raphinha en Lucas Paquetá. Roger Ibañez speelde als rechtsback.

Marokko startte met Saibari als spits, ondersteund door Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi en Brahim Díaz. Noussair Mazraoui (ex-Ajax) was linksback en aanvoerder Achraf Hakimi rechtsback. Na een rustige start was Mazraoui actief aan de linkerkant en maakte een voorzet, die bijna tot een goal leidde. Hakimi schoot even later naast, wat het vertrouwen van Marokko verhoogde.

Slordige passes van Brazilië gaven Marokko meer aanvallende kansen, maar de eerste echte kans voor Brazilië was groot: Vinícius gaf een perfecte voorzet op Thiago, die zijn kopbal misplaatste. Vlak voor rust creëerde Marokko een prachtige goal: Saibari ontving een diepe bal van Brahim Díaz en scoorde met een lob. De tweede helft zag meer controle van Brazilië, maar Marokko bleef sterk in verdediging. Raphinha had een kans, en Saibari scoorde vanuit buitenspelpositie.

Raphinha kreeg later een chance op een tweede treffer, maar Bounou redde. In blessuretijd keeperde Alisson een schot van El Aynaoui, waardoor het gelijkspel standhield





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