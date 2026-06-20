Marokko boekt eerste zege op WK in blessuretijd, Frenkie de Jong twijfels tegen Zweden.

Marokko boekt eerste zege op WK in blessuretijd, Frenkie de Jong twijfels tegen Zweden . Het is afwachten of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen.

De middenvelder was betrokken bij de botsing waar Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep.

"Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed", vertelt bondscoach Ronald Koeman in Houston aan de vooravond van het tweede WK-duel van Oranje. Marokko slaagt er nog altijd niet in om de wedstrijd tegen de Schotten te beslissen.

Het blijft daardoor nog spannend. In de nacht van zaterdag op zondag speelt Curaçao zijn tweede groepswedstrijd op dit WK. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat zijn spelers, na de oorwassing tegen Duitsland (7-1), vooral niet moeten vergeten om op dit WK ook te genieten.

"Dit maakt je bij RKC niet mee, dus ik druk zet dit ook op het hart", aldus Advocaat. De eerste grote kans van de tweede helft komt op naam van Marokko. Ismael Saibari raakt via een Schots been de lat. In de daaropvolgende corner behoedt doelman Agnus Gunn de Schotten voor een ruimere achterstand na een kopbal van El Khannouss.

Twee wijzigingen bij de Goddelijke Kanaries: Matheus Cunha start in de aanval ten koste van Igor Thiago. En Danilo is in de defensie de vervanger van Roger Ibañez. Het is niet alleen aftellen naar Schotland-Marokko, want om 01.45 uur Nederlandse tijd geeft Ronald Koeman een persconferentie in aanloop naar de tweede groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden. De Schotten hebben inmiddels koers gezet richting het stadion voor de wedstrijd tegen Marokko. Het tweede gastland is door naar de volgende ronde





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