Marokko boekt eerste WK-overwinning tegen Schotland door early goal Saibari

Marokko versloeg Schotland met 1-0 in een WK-groepswedstrijd, dankzij een vroege goal van Ismael Saibari. De Marokkaanse ploeg speelde dominantevoetbal maar slaagde er niet in het doel te vergroten, terwijl Schotland geen antwoord kon vinden.

Marokko heeft tegen Schotland zijn eerste overwinning op het WK geboekt. In Boston werd Ismael Saibari opnieuw de held van de Marokkaanse ploeg. De wedstrijd was nog geen zeventig seconden oud toen Saibari, gesteund door een voorzet van Brahim Diaz , verwoestend scoorde.

De Schotse doelman Angus Gunn kon de bal alleen maar langs zich heen horen zoemen. Saibari, die momenteel bij PSV speelt en in de zomer naar Bayern München gaat, had eerder al gescoord tegen Brazilië. Marokko dominantte de wedstrijd, zoals ze dat eerder lieten zien tegen Brazilië, maar net als in die eerste groepswedstrijd verzuimden ze het spel vroegtijdig te beslissen. Tegen Brazilië kregen ze dat te horen, maar deze keer lukte het ze de overwinning veilig te stellen.

Saibari was opnieuw gevaarlijk vijf minuten na rust, maar zijn schot raakte alleen de lat. De Schotten probeerden nog uit te komen tot een gelijkmaker, maar dat bleef zonder resultaat. PSV-speler Anass Salah-Eddine en oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat bleven de hele wedstrijd op de bank zitten voor Marokko





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