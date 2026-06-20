Marokko boekt eerste WK-overwinning met knappe goal Saibari tegen Schotland

In een group stage wedstrijd van het Wereldkampioenschap heeft Marokko de eerste WK-overwinning ooit behaald door Schotland met 1-0 te verslaan. De Maarشاء goal kwam al na zeventig seconden van Ismael Saibari, die op aangeven van Brahim Diaz fraai scoorde.

Marokko heeft op het WK de eerste overwinning in de geschiedenis van het land behaald door Schotland met 1-0 te verslaan. De enige goal van de wedstrijd kwam op een fraaie moment van Ismael Saibari , die maar liefst zeventig seconden na de start het net wist te vinden.

De aanvallende middenvelder, die straks voor Bayern München zal spelen, ontving de bal van Brahim Diaz en schoot vanuit een lastige hoek onweerstaanbaar binnen. Schotland probeerde daarna te reageren, maar kwam niet echt in de gelegenheid om de gelijkmaker te maken. Marokko speelde gedurende een groot deel van de wedstrijd dominant en had meer balbezit, maar net als in het openingsduel tegen Brazilië faalde de ploeg om vroegtijdig de wedstrijd af te rekenen.

Saibari kwam vijf minuten na de rust opnieuw dicht bij een tweede goal, maar zijn schot botste op de onderkant van de lat. Naarmate de tijd verstreek, zagen de Schotten voornamelijk toe hoe de Marokkaanse verdediging de bal veilig hield. In de slotfase probeerden ze nog wat meer risico te nemen, maar een poging van Scott McTominay om een penalty te nuttigen, mislukte.

PSV'er Anass Salah-Eddine en Sofyan Amrabat, die eerder voor Feyenoord speelde, zaten deze wedstrijd op de bank bij Marokko





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