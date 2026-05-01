Marktwaarde-analyse: PSV ruim 96 miljoen euro meer waard dan Ajax voor Eredivisie-topper

VoetbalPrimeur analyseert de marktwaarden van Ajax en PSV voor hun laatste Eredivisie-ontmoeting van het seizoen. PSV is met 283,6 miljoen euro aanzienlijk meer waard dan Ajax (187,15 miljoen euro).

De aanstaande Eredivisie -kraker tussen Ajax en PSV , zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA, belooft meer dan alleen een sportieve confrontatie. Terwijl PSV al zeker is van de landstitel en speelt voor de eer, vecht Ajax nog volop om een plek bij de top drie, en in theorie zelfs om de tweede positie.

Voordat de bal rolt, werpt VoetbalPrimeur een blik op de financiële waarde van beide selecties, een analyse die een interessant licht werpt op de huidige status van de clubs. De totale marktwaarde van de Ajax-selectie bedraagt 187,15 miljoen euro, terwijl PSV een aanzienlijk hogere waarde heeft van 283,6 miljoen euro. Dit resulteert in een verschil van ruim 96,5 miljoen euro, wat de investeringen en het succes van PSV de afgelopen jaren onderstreept.

Ter vergelijking, de selectie van Feyenoord, de nummer drie van de ranglijst, wordt gewaardeerd op 214,43 miljoen euro. De gemiddelde waarde van een Ajax-speler ligt op 6,93 miljoen euro, terwijl PSV-spelers gemiddeld 11,34 miljoen euro kosten. Deze cijfers illustreren de hogere waardering van de PSV-spelers, mogelijk door hun prestaties en potentieel. Binnen de Ajax-selectie is Mika Godts de meest waardevolle speler, met een geschatte waarde van 25 miljoen euro.

Youri Baas (20 miljoen euro), Josip Sutalo en Oscar Gloukh (beiden 15 miljoen euro) completeren de top drie van de duurste Ajacieden. Bij PSV is Ismael Saibari de speler met de hoogste marktwaarde, geschat op 32 miljoen euro. Joey Veerman (27 miljoen euro) en Ricardo Pepi (25 miljoen euro) volgen op de voet en vormen samen met Saibari de aanvallende kracht van de Eindhovenaren.

Een nadere analyse van de positiespecifieke waarden laat zien dat het verschil tussen de keepers en verdedigers van beide teams relatief klein is. De Ajax-keepers hebben een totale waarde van 7,85 miljoen euro, terwijl de PSV-keepers 10,3 miljoen euro waard zijn. De defensie van Ajax wordt gewaardeerd op 79,5 miljoen euro, slechts 6,5 miljoen euro minder dan de PSV-defensie (86 miljoen euro). Echter, op het middenveld is het verschil significant.

De middenvelders van Ajax vertegenwoordigen een totale waarde van 45 miljoen euro, terwijl de PSV-middenvelders een waarde van 117 miljoen euro hebben, een verschil van maar liefst 72 miljoen euro. Dit wijst op een sterke en waardevolle middenlinie bij PSV, die een cruciale rol speelt in hun spel. Ook de aanval van PSV is duurder, met een totale waarde van 70,3 miljoen euro tegenover 54,8 miljoen euro voor Ajax.

Op basis van deze marktwaarden lijkt PSV inderdaad de favoriet voor de wedstrijd van zaterdagavond, en dit wordt waarschijnlijk ook in de praktijk bevestigd. Echter, de Eindhovenaren hebben recent een trainingskamp achter de rug in Ibiza, wat mogelijk invloed kan hebben op hun fysieke conditie. Bovendien is het onzeker of Ismael Saibari inzetbaar zal zijn, terwijl Ivan Perisic zeker niet kan meedoen vanwege een schorsing. De afwezigheid van deze sleutelspelers kan de dynamiek van het PSV-team beïnvloeden.

Voor Ajax is het wellicht een extra motivatie om te presteren, niet alleen om een goed resultaat te behalen, maar ook om te laten zien dat ze nog steeds een kracht zijn in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en belooft een spannende confrontatie te worden, ondanks de duidelijke verschillen in marktwaarde en recente prestaties.

Het zal voor de Ajax-supporters ongetwijfeld een pijnlijke aanblik zijn om kampioensschalen te zien in hun eigen stadion, een situatie die ze al een aantal jaren niet meer hebben meegemaakt. De wedstrijd is niet alleen een sportieve strijd, maar ook een confrontatie tussen twee clubs met verschillende ambities en financiële mogelijkheden. De uitkomst zal een belangrijke indicatie geven van de toekomstige richting van beide teams





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saibari mist waarschijnlijk Ajax, blessures bij PSV en discussie over competitievervalsingIsmail Saibari lijkt nog niet fit genoeg voor de wedstrijd tegen Ajax. Ook Sergiño Dest, Salah-Eddine en Ivan Perisic zijn geblesseerd. Daarnaast is er discussie over mogelijke competitievervalsing door hoge salarissen en druk op de rechtspraak in een zaak rond NAC Breda.

Read more »

Curaçao debuteert op WK 2026: Programma en discussie over Eredivisie en AjaxCuraçao maakt voor het eerst deel uit van het Wereldkampioenschap voetbal in 2026, met een uitdagende poule tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Daarnaast is er discussie over competitievervalsing in de Eredivisie en de controversiële beslissing van Ajax om trainer Pascal Farioli te laten vertrekken.

Read more »

Waar, wanneer en hoe laat kijk je naar De Topper tussen Ajax en PSV?Waar, wanneer en hoe laat kijk je naar De Topper tussen Ajax en PSV?

Read more »

'Ajax reageert negatief op vraag van PSV over zevenhonderd kampioensschalen'De supporters van PSV hebben geen toestemming gekregen om zevenhonderd papieren kampioensschalen mee te nemen naar de Johan Cruijff Arena. Ajax vreest dat dit voor extra spanningen zou zorgen, na een jaar waarin er geen uitfans welkom waren bij de Eredivisie-topper.

Read more »

PSV heeft doodnormaal verzoek voor Ajax, maar hoort resolute 'nee'PSV wil het kampioenschap aanstaande zaterdag met een onschuldige sfeeractie vieren in het uitvak van Ajax, maar het verzoek dat de Eindhovenaren in de hoofdstad neerlegden is naar de prullenbak verwezen.

Read more »

Oud-PSV'er vertrekt na amper een maand alweer bij partnerclub van AjaxOud-PSV'er Philipp Max heeft zijn nieuwe club Gamba Osaka na amper een maand alweer verlaten. De 32-jarige verdediger tekende in maart een contract bij de Japanse club, maar kwam tot de conclusie dat hij niet fit genoeg was.

Read more »