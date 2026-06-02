Mark Flekken verwacht tweede keus bij Oranje

Mark Flekken gaat ervan uit dat hij de tweede doelman van Oranje is tijdens het WK, maar zal er alles aan doen om Ronald Koeman op andere gedachten te brengen.

Mark Flekken gaat ervan uit dat hij de tweede doelman van Oranje is tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 32-jarige keeper van Bayer Leverkusen accepteert zijn rol, maar zal er alles aan doen om Ronald Koeman op andere gedachten te brengen.

De bondscoach maakte dinsdag op een persconferentie bekend dat Bart Verbruggen zijn eerste keus is onder de lat. Flekken verwacht de stand-in te zijn, terwijl Robin Roefs in dat geval de derde sluitpost is bij het Nederlands elftal.

'Het betekent niet dat je er niet voor kunt blijven vechten, en dat is wat ik doe', zegt Flekken tegen de regionale omroep. Voor Flekken geldt het WK als een hoogtepunt in zijn carrière.

'Het is zeker een van de hoogtepunten', stelt hij. 'Maar of ik wel of niet speel, maakt natuurlijk wel uit of het een écht hoogtepunt is. Het liefst zou ik spelen. Het zou gek zijn als dat niet zo is, toch?

' In principe staat hij in de pikorde dus achter Verbruggen. 'Voor zover duidelijk ben en blijf ik nummer twee', stelt de Limburger. 'Tijdens de trainingen zal ik mijn best doen om zo goed mogelijk te presteren en jongens mee te trekken. En Bart het zo moeilijk mogelijk maken, en aan de andere kant ook de support geven die iedereen nodig heeft





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