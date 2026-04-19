Marit, kandidaat Over mijn lijk, zet tatoeage op arm Tim Hofman

Tim Hofman onthult dat Marit, een deelnemer aan het nieuwe seizoen van Over mijn lijk, zelf een tatoeage op zijn arm heeft gezet. Dit is onderdeel van Hofman's plan om elke overleden kandidaat een permanente plek op zijn lichaam te geven. Een eerdere tatoeage van Fabienne herinnert aan haar motto 'dans in de regen'.

In het nieuwe seizoen van het veelbesproken programma Over mijn lijk, dat zondag zijn intrede doet op NPO 1, heeft presentator Tim Hofman een unieke en intieme ervaring gedeeld die direct verband houdt met de kandidaten. Hofman onthulde in het radioprogramma De Perstribune dat een van de deelnemers, Marit, zelf een tatoeage op zijn lichaam heeft gezet. Deze daad symboliseert de diepe banden die gevormd worden binnen het programma, waar ongeneeslijk zieke jongeren centraal staan en hun laatste levensfase delen met de camera's.

Hofman legde uit dat zijn arm inmiddels een canvas is geworden voor de verhalen en herinneringen van de deelnemers aan Over mijn lijk. Hij heeft een bijzonder plan: iedereen die aan het programma deelneemt en komt te overlijden, krijgt een permanente plek op zijn arm in de vorm van een tatoeage. Marit, die deel uitmaakt van het huidige seizoen, heeft deze belofte al waargemaakt door zelf een tatoeage op Hofman's arm te zetten. De inhoud van deze specifieke tatoeage werd door Hofman bewust niet onthuld, omdat hij grapte dat hij hiervoor al op de vingers getikt werd door de eindredactie, wat aangeeft dat het programma uiterst zorgvuldig omgaat met de privacy en het verloop van de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Deze actie onderstreept de oprechte betrokkenheid van Hofman bij de jongeren en de impact die hun verhalen op hem hebben.

Een van de meest herkenbare tatoeages op Hofman's lichaam, die een directe link heeft met het programma, is een citaat van Fabienne. Zij was een deelneemster van een eerder seizoen, voor wie Hofman in 2020 een eerbetoon liet zetten na haar overlijden. Fabienne's inspirerende levenshouding, waarin ze zei dat je moet dansen in de regen, definieerde haar manier van omgaan met haar ziekte en is nu permanent vereeuwigd op Hofman's onderarm. Dit toont aan hoe de woorden en levenslessen van de kandidaten een blijvende indruk achterlaten en de presentator persoonlijk raken.

Het nieuwe seizoen, dat zondag start, volgt de levens van Koen, Loraine, Madelief, Marit, Nicole en Tycho. Volgens een persbericht van BNNVARA halen zij 'alles uit de tijd die ze nog hebben'. Dit uit zich in uiteenlopende en betekenisvolle activiteiten, zoals trouwen, een parachutesprong maken, carnaval vieren en waardevolle herinneringen creëren met hun dierbaren. Het programma blijft hiermee trouw aan zijn missie om een intiem en hoopvol beeld te schetsen van het leven, ondanks de zware thematiek





