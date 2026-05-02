Marit Kamps maakt indrukwekkende transformatie en debuteert in nieuw gewicht

Judoka Marit Kamps heeft in vijf maanden tijd 25 kilo verloren om in een lagere gewichtsklasse te kunnen judoën. Ze debuteert binnenkort op de Grandslam van Dushanbe en is vastbesloten om haar droom van een Olympische titel na te jagen.

Marit Kamps betreedt de zaal in judopak, zichtbaar verrast door de 25 flessen water die voor haar staan. Elke fles symboliseert een kilo die ze in vijf maanden tijd heeft verloren, van 103 naar 78 kilo.

Deze transformatie markeert een radicaal nieuwe richting voor de judoka uit Assen, die haar hele leven in de zwaargewicht-categorie (+78 kilo) uitkwam. Eind september nam ze de beslissing om af te vallen en een nieuwe identiteit aan te nemen, zowel persoonlijk als sportief. Kamps voelt zich nu gelukkiger, energieker en comfortabeler in haar vel, en heeft een compleet nieuwe garderobe. De overgang naar een lager gewicht brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

Waar ze in de zwaargewicht-categorie kon wachten op het juiste moment om haar tegenstander te duwen, vereist haar nieuwe stijl van judoën meer snelheid, beweging en reactievermogen. Bovendien bevindt ze zich in een onbekend terrein, zonder geplaatste status of wereldranglijstpositie, en is het onduidelijk wat haar potentieel is. Ondanks deze onzekerheden blijft haar doel ongewijzigd: Olympisch kampioen worden. Ze gelooft dat deze keuze haar kansen op succes vergroot.

Haar eerste test in de nieuwe gewichtsklasse (tot 78 kilo) vindt plaats op de Grandslam van Dushanbe in Tadzjikistan. Na de verloren strijd om brons op de WK in Boedapest vorig jaar, realiseerde Kamps zich dat ze overpowered werd door haar zwaardere tegenstanders, sommigen wel 150 kilo. Ze wilde niet doorschieten naar een gewicht van 120 of 130 kilo en koos voor een gezondere en meer haalbare weg.

Het afvallen begon met een focus op voeding, waarbij ze zichzelf tijdens sociale gelegenheden wel eens een lekkernij gunde, maar tijdens de dagelijkse maaltijden streng was voor zichzelf. Na anderhalve maand was ze al tien kilo kwijt en kwam het idee op om in de categorie tot 78 kilo te gaan judoën. Om de resterende kilo's te verliezen, begon ze met hardlopen, iets wat ze voorheen nooit had gedaan.

Ze bouwde het langzaam op, van twee minuten rennen met een minuut rust, tot het punt dat ze binnenkort haar eerste halve marathon zal lopen. Kamps is trots op haar transformatie en kijkt uit naar haar debuut in de nieuwe gewichtsklasse, waar ze haar nieuwe judo-identiteit kan ontdekken. Ze benadrukt dat ze trots is op zichzelf en de discipline die ze heeft getoond





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marit Kamps Judo Gewichtsverlies Olympische Spelen Grandslam Dushanbe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Te veel mensen aanwezig en brandgevaar: gemeente maakt zich zorgen over veiligheid in azcDe gemeente Lansingerland maakt zich zorgen over de veiligheid in het asielzoekerscentrum (AZC) in Bergschenhoek, waar begin april een brand woedde.

Read more »

Prinses Estelle maakt galadebuut bij verjaardagsdiner koning Carl GustafNiet alleen voor de Zweedse koning Carl Gustaf is het een bijzondere dag. Ook zijn kleindochter en toekomstig troonopvolger prinses Estelle zal zich haar opa's 80e verjaardag nog lang herinneren. Het is de eerste keer dat de 14-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel mee mocht naar een galadiner.

Read more »

Jordanië maakt zich klaar voor historisch WK-debuut: hoe je de wedstrijden live kunt volgenHet Jordaanse nationale elftal staat voor zijn eerste deelname aan het Wereldkampioenschap voetbal. Deze gids biedt informatie over de loting, uitzendrechten via beIN Sports en alternatieve manieren om de wedstrijden live te bekijken, inclusief digitale data-abonnementen.

Read more »

De transformatie van judoka Kamps: 25 kilo lichter mikt ze op succes in andere klasseJudoka Marit Kamps stapte begin dit jaar over naar een lagere gewichtsklasse (tot 78 kilo) en viel daarvoor maar liefst 25 kilo af.

Read more »

Marit Kamps debuteert in nieuwe gewichtsklasse na gewichtsverliesJudoka Marit Kamps is in vijf maanden tijd 25 kilo afgevallen en stapt nu in de gewichtsklasse tot 78 kilo. Ze blikt vooruit op haar debuut op de Grandslam van Dushanbe en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Read more »

De transformatie van judoka Kamps uit Assen: 25 kilo lichter mikt ze op succes in andere klasseDe judoka uit Assen die haar hele leven uitkwam in de zwaargewicht-categorie (+78 kilo) heeft het roer omgegooid.

Read more »