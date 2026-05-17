Mario Been en Dennis te Kloese in Verhit Debat over Feyenoord Transferbeleid

Voormalig Feyenoord-speler Mario Been uit scherpe kritiek op technisch directeur Dennis te Kloese vanwege mislukte transfers, ondanks de tweede plek in de Eredivisie.

In een recente uitzending van een sportprogramma is een pittige discussie ontstaan over de koers van Feyenoord . Hoewel de club een succesvol seizoen heeft afgerond met een tweede plaats in de Vriendenloterij Eredivisie en daarmee een ticket voor de Champions League heeft bemachtigd, is analist Mario Been uiterst kritisch over de gang van zaken achter de schermen.

De kern van zijn onvrede ligt bij het aankoopbeleid van technisch directeur Dennis te Kloese. Volgens Been is het resultaat op het veld niet volledig representatief voor de kwaliteit van de selectie, omdat een trainer altijd beperkt wordt door het beschikbare spelersmateriaal. Hij stelt dat Feyenoord weliswaar sterk begon, maar dat de breedte van de selectie tekortschoot.

In zijn ogen was het team slechts acceptabel wanneer iedereen fit was, wat een risicovolle positie is voor een club die op het hoogste Europese niveau wil meedingen. Dennis te Kloese, die zelf ook aanwezig was in de talkshow, weigert deze analyse klakkeloos te accepteren. Hij benadrukte dat de selectie van Feyenoord veel meer is dan een simpel ok-elftal.

Hij wees hierbij specifiek op het feit dat de club vijftien internationals in de gelederen heeft, wat volgens hem getuigt van een kwaliteitsniveau dat ruim boven het gemiddelde ligt. Toch liet Been zich niet sussen en ging hij dieper in op specifieke transfers die in zijn ogen volledig mislukt zijn. Hij noemde daarbij spelers zoals Diarra, die uit Turkije werd gehaald, en Tengstedt.

Vooral de komst van Borges, waarvoor een bedrag van ruim twintig miljoen euro zou zijn betaald, kreeg stevige kritiek. Been vond het onbegrijpelijk dat spelers voor zulke hoge bedragen werden aangewend terwijl ze nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld in het team. Een pijnlijk punt in de discussie was de impact van blessures. Mario Been concludeerde hardhandig dat het team direct aan kwaliteit inboette zodra er een basisspeler uitviel en er een vervanger zoals Borges moest invallen.

De frustratie was voelbaar toen Been terugblikte op het moment dat Borges uit de helikopter stapte bij zijn komst, een beeld dat symbool stond voor de hoge verwachtingen en de daaropvolgende teleurstelling. De spanning liep verder op toen Hans Kraay junior vroeg van wie Te Kloese precies het advies had gekregen om Borges aan te trekken. De technisch directeur hield hier echter zijn lippen stijf op elkaar en weigerde te onthullen welke scouts of adviseurs betrokken waren bij deze beslissing.

Hij stelde dat het te simpel zou zijn om de verantwoordelijkheid bij één specifiek advies neer te leggen. Als tegenwerping bracht Te Kloese naar voren dat transfers in het moderne voetbal altijd een risicofactor bevatten. Hij voegde eraan toe dat het onrealistisch is om te verwachten dat elke aankoop een succes wordt. Hij herinnerde de aanwezigen aan spelers als Read, Targhalline en Hadj Moussa, die kosteloos waren binnengehaald, wat het financiële risico minimaliseerde.

Bovendien wees hij op het succes van Ueda, een speler die aanvankelijk niet veel indruk maakte op de critici, maar die uiteindelijk met vijfentwintig doelpunten een cruciale rol speelde in het succes van de club. Deze discussie legt de fundamentele spanning bloot tussen de analytische blik van een oud-speler en de strategische, vaak risicovolle afwegingen van een technisch directeur in een competitieve voetbalmarkt.

Het debat laat zien dat zelfs bij sportieve successen de discussie over efficiëntie en scouting binnen de muren van De Kuip nooit echt verstomt





