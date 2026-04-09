Marino Pusic wees kans bij Liverpool af om bij Shakhtar te blijven

Hoofdtrainer van Al-Jazira, Marino Pusic, onthult dat hij de rechterhand van Arne Slot bij Liverpool had kunnen worden, maar koos ervoor om bij Shakhtar Donetsk te blijven in een periode van oorlog. Hij vertelt over de intense periode en de bijzondere band met zijn spelers.

Marino Pusic had de kans om de rechterhand van Arne Slot te worden bij Liverpool . Dat onthult de huidige hoofdtrainer van Al-Jazira in een interview met een populair weekblad. Het interview vond plaats in de aanloop naar de confrontatie tussen AZ en Shakhtar Donetsk in de kwartfinales van de Conference League . Pusic stond tussen 2023 en 2025 aan het roer bij Shakhtar. In deze periode kreeg hij de mogelijkheid om naar Liverpool te verkassen.

Pusic werd na zijn eerste seizoen bij Shakhtar benaderd om assistent-trainer te worden van Slot. Hij beschouwde dit als een grote eer, maar voelde uiteindelijk dat het niet het juiste moment was om te vertrekken. De beslissing was een moeilijke, maar de band die hij had opgebouwd met de spelers en de uitzonderlijke prestaties van het team tijdens de oorlog in Oekraïne speelden een cruciale rol. De spelers toonden mentale en fysieke veerkracht van ongekende proporties. Er bestaat geen andere club ter wereld die in oorlogstijd zulke prestaties heeft neergezet als Shakhtar, met een landstitel, twee nationale bekers en dertien punten verdeeld over twee Champions League-campagnes. Pusic blikt terug op een buitengewone en tegelijkertijd zeer zware periode. Hij deelt herinneringen aan de emotionele en psychologische druk die gepaard ging met het werken in een land in oorlog. Verschillende spelers en medewerkers ontvingen berichten over het verlies van familieleden, vrienden of goede bekenden als gevolg van de oorlog. Dit veranderde de rol van een trainer drastisch; het ging om veel meer dan alleen tactische besprekingen. Samen met de spelers werd er gesproken over leven en dood. Dit resulteerde in een bijzonder hechte band, aldus de ervaren coach. Het contrast tussen de sportieve prestaties en de tragische omstandigheden waarin ze tot stand kwamen, benadrukt de veerkracht en het doorzettingsvermogen van het team. De herinneringen aan de oorlogstijd zijn zowel indrukwekkend als aangrijpend. De ervaring heeft Pusic op een diepgaande manier gevormd, zowel professioneel als persoonlijk. De band met zijn voormalige spelers en de staf van Shakhtar is tot op de dag van vandaag intact. De gebeurtenissen in Oekraïne hebben een blijvende impact gehad op zijn kijk op het leven en op zijn aanpak als trainer. De beslissing om niet naar Liverpool te gaan, was gebaseerd op een diep gevoel van loyaliteit en de wens om zijn verantwoordelijkheid te blijven dragen voor het team dat hij had opgebouwd. Het was een moeilijke keuze, maar achteraf gezien voelde het voor Pusic als de juiste beslissing. De ervaring bij Shakhtar heeft hem verrijkt en hem tot een betere trainer en een beter mens gemaakt. De focus lag niet alleen op het behalen van sportieve successen, maar ook op het ondersteunen van de spelers in moeilijke tijden. Hij benadrukt het belang van menselijkheid en empathie in de voetbalwereld. Pusic's tijd bij Shakhtar is een getuigenis van veerkracht, loyaliteit en de kracht van het menselijk hart in tijden van extreme crisis. Hij zal altijd de herinneringen aan die periode koesteren en de lessen die hij heeft geleerd toepassen in zijn verdere trainerscarrière. De ervaring heeft zijn perspectief op de prioriteiten in het leven veranderd. De gesprekken met de spelers over het verlies van dierbaren benadrukken de impact van de oorlog en de noodzaak om steun te bieden aan degenen die getroffen zijn. Het interview onthult ook de uitdagingen waarmee trainers worden geconfronteerd in conflictgebieden. De emotionele band tussen de spelers en de coach, versterkt door de gedeelde ervaringen in de oorlog, is een cruciale factor geweest voor de teamgeest en de prestaties van Shakhtar. Pusic's verhaal is een inspiratiebron voor vele coaches en voetballiefhebbers. Het laat zien dat succes niet alleen wordt gemeten in overwinningen, maar ook in de manier waarop je met je team omgaat in moeilijke tijden





Marino Pusic Liverpool Arne Slot Shakhtar Donetsk Voetbal Oorlog Conference League

