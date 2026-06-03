Margriet Hermans overleden

De Vlaamse zangeres Margriet Hermans is na een kort ziekbed overleden. Haar dochter Celien heeft dit bekendgemaakt.

De Vlaamse zangeres Margriet Hermans is na een kort ziekbed overleden. Haar dochter Celien heeft dit bekendgemaakt. Hermans was bekend in Vlaanderen als zangeres en televisiepersoonlijkheid.

Ook was ze een tijd actief in de politiek. Eind april werd Hermans gediagnosticeerd met kanker. Half mei liet ze weten dat het om een zeldzame vorm ging, waarvoor slechts beperkte behandelingsopties waren. Hermans werkte aanvankelijk als docent Frans en Engels.

In de jaren 80 begon ze aan de weg te timmeren als zangeres. Ze scoorde hits als 'Ik wilde de wereld zien, buschauffeur worden en reizen. Ik vond mezelf niet het uiterlijk van een zangeres hebben. Maar ik zat in het zangkoor en deed dat graag.

Ook thuis zong ik voortdurend.

' Dat populaire programma maakte van haar een markante Vlaamse bekendheid. Er volgden tal van optredens in met name Vlaamse programma's. Zo was ze als Barones Donderwolk te zien in verscheidene programma's. Hermans was in de jaren 90 panellid bij 'Zo vader, zo zoon', waar ze via vragen moest zien te achterhalen wie familie was van de gast van die dag.

Het lukte haar de moeder van actrice Katja Schuurman te achterhalen. Eind jaren 90 sloeg Hermans een ander pad in: tussen 1999 en 2009 was ze Vlaams parlementslid. In die rol maakte ze zich hard voor meer Nederlandstalige muziek op de Vlaamse publieke omroep. Ook kreeg ze een wet aangenomen waardoor jeugdprogramma's belastingvoordeel ontvingen.

Nadat ze in 2009 niet werd herkozen voor de liberale VLD pakte ze haar carrière als artiest weer op. In de jaren die volgden maakte een nieuw publiek kennis met haar. Ze nam in 2022 deel aan het programma 'The Voice van Vlaanderen'. Premier De Wever schrijft dat zijn gedachten uitgaan naar haar familie en naasten.

'Ik bewaar warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zovele Vlamingen.

' 'Voor Vlaanderen was zij een zangeres, een televisiepersoonlijkheid, een politica, een vrouw met een uitgesproken stem en een groot hart', schrijft dochter Celien, zelf ook zangeres van beroep. 'Mama heeft het leven geleefd met een intensiteit die zelden voorkomt.





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Margriet Hermans Overleden Vlaamse Zangeres Televisiepersoonlijkheid Politica

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