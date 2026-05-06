Marco van Basten uit scherpe kritiek op Oranje en Italiaans voetbal

De legendarische spits Marco van Basten spreekt zijn twijfels uit over het Nederlands elftal en bekritiseert de huidige staat van het Italiaanse voetbal en AC Milan.

Marco van Basten, een man wiens naam synoniem staat voor elegantie en precisie op het voetbalveld, heeft onlangs zijn ongezouten mening gedeeld over de huidige stand van zaken in het internationale voetbal.

De drievoudig winnaar van de Ballon d'Or kijkt met een mengeling van scepsis en realisme naar de toekomst van het Nederlands elftal. Terwijl veel fans hopen op een glansrijke terugkeer naar de absolute top tijdens het World Cup 2026, blijft Van Basten liever voorzichtig. Hij geeft eerlijk toe dat zijn verwachtingen voor Oranje niet bepaald hooggespannen zijn.

Hoewel hij zich uiteraard een supporter van zijn eigen land blijft, ziet hij op dit moment niet de noodzakelijke ingrediënten om echt voor de grootste prijzen te strijden. Interessant genoeg richt hij zijn affectie zich op een ander land. De voormalige spits geeft aan dat hij het Brazilië van Carlo Ancelotti zal steunen.

Deze keuze is wellicht te verklaren door de enorme bewondering die hij koestert voor de tactische genialiteit van Ancelotti, een coach die op diverse manieren de voetbalwereld heeft beïnvloed en wiens visie Van Basten aanspreekt. De kritiek van Van Basten stopt echter niet bij de Nederlandse grenzen. Wanneer hij spreekt over het Italiaanse nationale team, de Azzurri, is zijn toon nog scherper.

Voor een man die een groot deel van zijn actieve loopbaan in Italië heeft doorgebracht, is het pijnlijk om te zien hoe het land dat ooit synoniem stond voor tactische perfectie en defensieve ondoordringbaarheid nu worstelt. Van Basten merkt op dat de iconische sterren die Italië vroeger kenmerkten, nu vrijwel volledig ontbreken. In het verleden kon Italië altijd rekenen op een wereldklasse keeper, een onverslaanbare verdediger, een regisseur op het middenveld en een dodelijke spits. Tegenwoordig is die balans zoek.

De voormalige topspits vindt het vreemd en zorgwekkend dat een land met zo'n rijke voetbalhistorie en meerdere wereldtitels nu zo moeite heeft om individuele talenten van wereldformaat voort te brengen. Het Italiaanse voetbal is volgens hem niet langer de standaard waar de rest van de wereld naar opkijkt, wat hij een tragische ontwikkeling vindt. Ook de Italiaanse clubcompetitie, de Serie A, ontsnapt niet aan zijn kritische blik.

Met name de eigendomsstructuren van de clubs vormen een groot punt van zorg voor de Nederlander. Van Basten ziet een trend waarbij steeds meer clubs in handen vallen van buitenlandse investeerders die weinig tot niets hebben met de historie, de cultuur en de ziel van de clubs. Deze eigenaren worden door hem beschreven als mensen die geen oprechte interesse hebben in het erfgoed van de clubs die zij beheren.

Dit leidt volgens hem tot een erosie van de identiteit van het Italiaanse voetbal. Hij pleit dan ook vurig voor een terugkeer naar Italiaans eigenaarschap, in de hoop dat de passie en de kennis van het eigen land de clubs weer naar de top van Europa kunnen stuwen. Alleen door de controle terug te leggen bij mensen die de sport echt begrijpen en liefhebben, kan de Serie A haar oude glorie terugwinnen.

Specifiek richt hij zijn pijlen op zijn oude liefde, AC Milan. De club waar hij zelf legendarische prestaties neerzette, is in zijn ogen niet meer de machtige club die het ooit was. Hoewel hij de club nog steeds nauwgezet volgt en hoopt op een spoedig herstel, is de huidige situatie onbevredigend. Vooral de dominantie van Inter Milan in de Serie A bevalt hem totaal niet.

De rivaliteit tussen Milan en Inter is een van de grootste in de sportgeschiedenis, en het feit dat de balans nu zo sterk doorslaat naar de andere kant van de stad, is voor Van Basten een bittere pil om te slikken. Hij verlangt naar een tijd waarin AC Milan weer de absolute leider was en de rest van de competitie in hun schaduw stond.

De huidige staat van zaken is voor hem een teken dat er fundamentele veranderingen nodig zijn in hoe het voetbal in Italië wordt georganiseerd en geleid, om zo te voorkomen dat de historische grandeur definitief verloren gaat





