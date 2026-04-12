Marciano Vink kritisch op Itakura als verdedigende middenvelder bij Ajax

Analist Marciano Vink is niet overtuigd van Ko Itakura op de 'zes' bij Ajax en suggereert een alternatieve oplossing. Hij bekritiseert de snelheid en efficiëntie van Itakura en oppert Baas als mogelijke vervanging.

Marciano Vink is niet te spreken over de prestaties van Ko Itakura als verdedigende middenvelder bij Ajax . In de uitzending van 'Na afloop' na de competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax (0-3) deelt de analist zijn kritiek.

Vink benadrukt dat Itakura niet de benodigde snelheid in het spel brengt en moeite heeft met het versnellen van de aanval. De analist laat beelden zien waarop Itakura duidelijk niet slaagt in het opvoeren van het tempo. 'Berghuis zei dat er meer body op het veld stond, dus op het middenveld. Dat was ook zo, maar voetballend hield het echt niet over,' aldus Vink. Hij vervolgt zijn betoog met de constatering dat het spel sneller en met een hoger tempo gespeeld moet worden. Ondanks de blessure die Itakura achter de rug heeft, vindt Vink dat de speler in bepaalde momenten een tegenaanval inleidt, wat niet de bedoeling is voor een 'zes'. Een 'zes' moet volgens Vink simpel voetballen, met een sterke basistechniek en vermogen om het spel te verplaatsen.<\/p>

De kritiek van Vink richt zich specifiek op de taken van een verdedigende middenvelder. Hij legt uit dat een speler op deze positie cruciale taken heeft. Denk hierbij aan het afschermen van de verdediging, het onderscheppen van passes en het faciliteren van de opbouw. Vink benadrukt dat Itakura op deze punten tekortschiet, vooral wat betreft de snelheid van handelen en het vermogen om het spel te versnellen. De beelden die in de uitzending worden getoond, ondersteunen deze kritiek. Er zijn momenten waarop Itakura onvoldoende reageert op de situatie, waardoor de tegenstander in balbezit komt of de aanval vertraagd wordt. De analist vindt dat Itakura te veel tijd nodig heeft om beslissingen te nemen en dat zijn passes niet altijd de gewenste precisie en snelheid hebben. Vink wijst erop dat een goede 'zes' in staat moet zijn om de rust te bewaren, het spel te organiseren en de bal snel en effectief te verplaatsen. Het gebrek hieraan bij Itakura is voor Vink een duidelijk probleem.<\/p>

Tot slot komt Vink met een verrassende suggestie voor Ajax-trainer Óscar García. Hij oppert dat Baas een betere optie zou kunnen zijn op de 'zes'-positie. Vink stelt voor om Itakura en Sutalo achterin te positioneren, met een speler die kan communiceren, organiseren en over een goede pass beschikt. Hoewel hij erkent dat García deze tactische verandering waarschijnlijk niet zal doorvoeren, ziet Vink het als een interessante optie om over na te denken. 'Misschien is Baas wel de oplossing op de zes-positie,' aldus Vink. 'Je zou dan Itakura en Sutalo achterin kunnen zetten met iemand die praat, organiseert en een goede pass heeft ervoor. Hij (García, red.) zal het niet doen, maar het is iets waar je over na kunt denken. Ik geef maar een optie.' De analist bekritiseert ook de weg van oud-topvoetballers die direct trainer willen worden, en deelt zijn mening over hoe je als trainer je carrière geleidelijk opbouwt. Mark Philips' kritiek wordt als een waarschuwing gezien voor degenen die denken dat ze direct in de hoofdrol kunnen springen. Dit benadrukt de complexiteit van de coachingcarrière en het belang van een geleidelijke opbouw, in plaats van een snelle overstap van topspeler naar trainer<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax bindt talent Jahyendrow Amour langerAjax heeft het achttienjarige talent Jahyendrow Amour vastgelegd met een profcontract tot medio 2028. De verdediger maakt deel uit van Ajax O19 en debuteerde al voor Jong Ajax.

Read more »

FC Twente geeft duidelijk signaal af aan Ajax, Feyenoord en PSVFC Twente heeft de optie in het contract van Mats Rots gelicht, zo meldt Tubantia. De twintigjarige linksback, die op de radar zou staan bij Ajax, Feyenoord en PSV, ligt daardoor nu tot medio 2028 vast.

Read more »

Saibari beslist Sparta-PSV (0-2) • Basisplaatsen voor Gloukh en Itakura bij AjaxIn dit liveblog volgen we de 30ste speelronde van de eredivisie, met onder meer PSV en Ajax in actie.

Read more »

Vink en Waterreus groot fan van PSV-middenvelder: 'Geeft de Eredivisie kleur'Marciano Vink en Ronald Waterreus zijn allebei groot fan van Joey Veerman, dat vertellen ze zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN . De analisten denken dat Veerman een mooi figuur is en dat zijn spel én persoonlijkheid een goede toevoeging is aan de Eredivisie.

Read more »

Vink verbaasd over voetballende Weghorst: 'Alles wat hij doet, doet hij bewust en goed'Marciano Vink is verrast door de prestaties van Wout Weghorst tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo. De ESPN-analist is onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van de spits, die normaal gesproken niet zijn sterkste punt zijn.

Read more »

'Zuinige' reactie van Berghuis op Ajax-zege: 'Maar net waar je de lat legt'Steven Berghuis is tevreden met de overwinning van Ajax op Heracles Almelo, maar hij weigert door te slaan. Met zijn reactie maakt de 34-jarige spelmaker van de Amsterdammers indruk op Marciano Vink.

Read more »