Marcel Musters is schuldenvrij dankzij zijn Instagram-actie

Acteur Marcel Musters was dinsdag nog diep in de schulden, maar dankzij zijn kwetsbare oproep op Instagram is hij daar nu vanaf. Hij vroeg mensen om één euro naar hem over te maken en dat heeft gewerkt.

De geboren Tilburger zegt nu schuldenvrij te zijn. Hij was begin van de week nog op zoek naar een manier om van zijn schulden af te komen, maar nu is hij dankbaar voor de liefde en tikkies die hij ontving en nog steeds ontvangt. Hij heeft zijn actie 'Hallo Medemens' genoemd en hoopt uiteindelijk iedere maand iemand anders te kunnen helpen die het nodig heeft.

Marcel Musters heeft een rijke carrière achter de rug, hij speelde in talloze films en series zoals Penoza, Zwartboek en Gooische Vrouwen. Ook stond hij jarenlang op het toneel met het succesvolle theatergezelschap Mugmetdegoudentand, waarvan hij in 1985 een van de oprichters was. Nu hij schuldenvrij is, merkt hij meteen aan zijn lichaam dat hij zich beter voelt. Zijn hele lijf ontspant en zijn hart is meteen weer wat rustiger.

Hij zegt dat hij zijn 68e levensjaar met een schone lei kan ingaan en dat is voor hem een grote opluchting





