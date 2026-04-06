Marcel Brands: Sterke bestuursstructuur is de sleutel tot PSV's succes

Algemeen directeur Marcel Brands legt de nadruk op de sterke bestuursstructuur als de belangrijkste factor achter het succes van PSV. Hij benadrukt het belang van een teamgerichte aanpak, het ontbreken van ego's en de stabiliteit van de club. Brands geeft ook een update over de gesprekken met Peter Bosz en zijn eigen toekomst bij de club.

Algemeen directeur Marcel Brands schrijft het succes van PSV toe aan een sterke bestuursstructuur. Volgens de topman van de Eindhoven aren is er geen sprake van ego's in de top en voelen mensen zich niet verheven boven anderen. Brands benadrukt dat deze cultuur essentieel is voor de stabiliteit en het succes van de club, vooral in een voetbalwereld waar druk en verandering aan de orde van de dag zijn.

Hij merkt op dat de bestuursstructuur binnen PSV goed functioneert, waarbij gezamenlijke inspanning en het voorkomen van individuele ego's centraal staan. Brands gelooft dat deze aanpak een cruciale factor is voor de lange termijn prestaties van de club, in tegenstelling tot andere topclubs waar wellicht meer interne spanningen of individuele ambities de overhand hebben. Hij benadrukt het belang van teamwerk en een gedeeld doel, waardoor PSV zich onderscheidt en een sterke basis creëert voor toekomstig succes.\Brands blikt terug op de afgelopen seizoenen en benadrukt de stabiliteit van PSV als club. Hij stelt dat de club over de afgelopen vijftig jaar de meest consistente prestaties heeft geleverd in vergelijking met andere topclubs. Brands erkent dat er in de voetbalwereld altijd sprake is van schommelingen en onverwachte gebeurtenissen, maar benadrukt dat PSV in staat is gebleken om kalm te blijven, zelfs in moeilijke periodes. Als voorbeeld noemt hij de periode na de winterstop vorig seizoen, waar de prestaties minder werden, maar er geen paniek ontstond binnen de club. Brands beschrijft hoe belangrijk het is om rust te bewaren en gefocust te blijven op de langetermijndoelen, in plaats van te reageren op de kortetermijnschommelingen die inherent zijn aan de voetbalsport. Bovendien benadrukt hij zijn eigen commitment aan de club door zijn contract te verlengen tot 2028, waarmee hij aangeeft dat hij vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet.\Brands geeft aan graag verder te willen gaan met Peter Bosz, de huidige trainer van PSV, en prijst diens kwaliteiten. Hij benadrukt het belang van het koesteren van een goede trainer. Hij beschrijft de rol van een algemeen directeur en de eisen die dit met zich meebrengt: een volledige toewijding, zowel van de directeur zelf als van de omgeving. Brands ziet de overeenkomsten met de positie van Bosz en benadrukt de noodzaak van wederzijdse betrokkenheid en de bereidheid om samen te werken. Hij geeft tevens aan dat er gesprekken hebben plaatsgevonden en reageert op de interesse vanuit andere clubs, waarbij hij aangeeft de trainer bij PSV te willen houden. Verder uit hij zijn felicitaties aan de club voor het aanstaande kampioenschap en deelt hij zijn emoties over de prestaties van PSV en de reacties van de fans, waarbij hij ook kritiek uit op bepaalde supportersgroepen





