Algemeen directeur Marcel Brands reageert op het succes van PSV en de vroege landstitel. Hij benadrukt de rust binnen de club en de focus op prestaties.

Marcel Brands had niet verwacht dat PSV zich met zo'n dominante prestatie tot landskampioen van Nederland zou kronen. Dit onthult de algemeen directeur van de Eindhovenaren in een gesprek. Voor Brands en PSV is het de derde landstitel op rij, een prestatie die volgens Brands nooit gaat vervelen. 'Ik moet zeggen dat ik in de aanvang van het seizoen de mate van overmacht ook niet had voorspeld. We hebben ons vooral gefocust op de periode na de winterstop, aangezien we vorig seizoen daar veel punten hebben gemist.'

Brands wijst op cruciale momenten in het seizoen, zoals het trainingskamp, waar PSV afstand nam van de concurrentie. 'Ik denk dat we ons werk hebben gedaan en onze rivalen veel punten hebben laten liggen.' PSV vestigde een record door de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie te worden. Brands benadrukt de realiteit van de situatie, verwijzend naar de prestaties van Ajax, dat ruim de helft van de wedstrijden niet wist te winnen, ver onder het niveau van een topclub.

In tegenstelling tot Ajax en Feyenoord heerst er bij PSV momenteel rust op bestuurlijk niveau, een factor die volgens Brands essentieel is voor succes. 'Alle drie de clubs staan onder druk om kampioen te worden en Champions League-voetbal te halen. Slechte prestaties, de druk op trainers en trainerswisselingen veroorzaken onrust.' Brands benadrukt dat PSV sinds 2022 stabiel is gebleven en de kunst is om die rust te bewaren. De stabiliteit in de organisatie en de focus op prestaties in de cruciale periodes van het seizoen zijn sleutelfactoren in het succes van PSV. De ervaring en visie van Brands hebben een belangrijke rol gespeeld in het managen van het team en het creëren van een omgeving waarin spelers kunnen excelleren. De aandacht voor detail en de strategische aanpak in de voorbereiding, waaronder het trainingskamp, hebben geleid tot een dominante positie in de competitie. De focus op het verbeteren van de prestaties in de tweede helft van het seizoen bleek cruciaal.

Brands beschouwt de recente prestaties van PSV als een resultaat van hard werken, strategische planning en een consistente aanpak. Hij benadrukt het belang van een rustige omgeving binnen de club, waarbij de focus ligt op prestaties en het bereiken van de gestelde doelen. De stabiliteit binnen de club, in tegenstelling tot andere topclubs, heeft een positieve invloed gehad op de spelers en de resultaten. De directeur benadrukt dat het behouden van deze rust een cruciale factor zal zijn in het verdere succes van PSV. De club heeft zich niet alleen gericht op het winnen van de titel, maar ook op het verbeteren van de teamgeest en het optimaliseren van de spelersprestaties. De vroege kampioenschap is een testament van de inzet, de visie en de harde arbeid van de hele club. De focus op de lange termijn en de stabiele aanpak onder de directie heeft PSV in staat gesteld om een dominante positie in de Eredivisie te verwerven en te behouden. De focus ligt nu op de toekomst en het handhaven van de prestaties.





