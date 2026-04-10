Marathons steeds populairder, maar komt de beleving in gevaar?

De populariteit van hardloopevenementen, zoals de marathon van Rotterdam, neemt explosief toe. Dit leidt tot uitdagingen voor organisatoren, zoals het reguleren van de deelnemersaantallen, het waarborgen van de veiligheid en het managen van de drukte. De kosten van deelname stijgen, en de rol van commerciële partijen en runfluencers in de hardloopwereld wordt steeds groter, wat vragen oproept over de beleving van de pure hardloper.

Hardlopen is populairder dan ooit, maar deze populariteit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de organisatoren van evenementen. De vraag is niet langer alleen of een marathon uitverkoopt, maar tegen welke prijs, met hoeveel deelnemers en met hoeveel ruimte voor de fanatieke sporter. Dit jaar staan 18.000 lopers aan de start van de marathon van Rotterdam , die moesten loten voor een startbewijs vanwege de enorme belangstelling. De organisatie zag bijna 32.

000 mensen buiten de boot vallen bij de loting, en de prijzen zijn gestegen, wat de vraag oproept of de marathon, ooit een sportief evenement, nu een schaars luxeproduct is geworden. Michel Butter, voormalig topmarathonloper en tegenwoordig sportief manager van de marathon Rotterdam, erkent de uitdagingen en benadrukt de beperkingen die de populariteit met zich meebrengt.\De populariteit van hardloopevenementen kent een enorme groei. De New York City Marathon in 2025 brak het record met het hoogste aantal finishers: 59.226. De marathon van Londen overweegt in 2027 zelfs 100.000 deelnemers te laten starten, verdeeld over twee dagen, om aan de enorme vraag te voldoen. Rotterdam wil groeien naar 26.000 deelnemers, maar is afhankelijk van overleg met de gemeente, die vorig jaar kritiek had op de veiligheid. Liselot Bouman, hoofdredacteur van Runner's World, plaatst vraagtekens bij de schaalvergroting, omdat de Nederlandse straten smaller zijn dan in steden als Londen en New York, wat de veiligheid en de beleving kan aantasten. Hardlopers storen zich vaak aan de drukte en aan organisaties die de toestroom niet goed kunnen managen, waardoor de eerste kilometers een slalomrace worden. Rotterdam probeert dit aan te pakken met trechtervormige startvakken om de doorstroom te verbeteren. De stijgende kosten van startbewijzen zorgen voor irritatie bij deelnemers, die soms de prijs te hoog vinden. Zondag staat de 45ste editie van de marathon van Rotterdam op het programma, die live wordt uitgezonden op televisie en via livestream.\De loting, ingevoerd om iedereen een eerlijke kans te geven, en de kosten die eraan verbonden zijn, veroorzaken ook discussie. De lotingskosten bedroegen 5 euro. Uitgelote deelnemers krijgen dit bedrag verrekend als ze zich inschrijven voor een andere marathon van dezelfde organisator. Butter geeft aan dat een aanzienlijk deel dit al heeft gedaan, en dat degenen die dit niet hebben gedaan, dit recht behouden voor volgend jaar. De aantrekkingskracht van de marathon wordt mede verklaard door 'runfluencers' die via sociale media mensen enthousiast maken voor het hardlopen. Dit maakt de evenementen ook aantrekkelijk voor commerciële partijen. Merken creëren cheerzones langs de parcoursen en huren influencers in om deel te nemen namens het merk. Bouman betreurt dat de pure vorm van hardlopen hierdoor verdwijnt. Ze wijst op het dieptepunt bij de marathon van New York, waar in 2021 het eerste startvak werd verkocht aan een commerciële partij, wat resulteerde in een groep geselecteerde hardlopers die ruim voor de elite van start gingen, met alle gevolgen van dien





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marathon Hardlopen Rotterdam Evenement Populariteit Loting Kosten Runfluencers Commercie

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »