Mannen en emoties: Waarom praten zo moeilijk is

Ondanks toenemende aandacht voor mentale gezondheid, vinden veel mannen het nog steeds lastig om over hun gevoelens te praten. Journalist Tim van Boxtel onderzoekt de oorzaken van deze stilte en pleit voor 'echte gesprekken' waarin openheid en kwetsbaarheid centraal staan. Ook rolmodellen in de sport, zoals Gianni Zuiverloon, dragen bij aan het doorbreken van het taboe rondom mentale problemen.

Het is voor veel mannen geen vanzelfsprekendheid om openlijk over hun gevoelens te spreken. Deze stilte is niet zomaar ontstaan, maar is geworteld in diepgewortelde maatschappelijke patronen en verwachtingen rondom mannelijkheid.

Journalist en auteur Tim van Boxtel heeft dit fenomeen onderzocht en beschreven in zijn boek, waarbij hij deels put uit eigen ervaringen. Van Boxtel kampte als tiener met een angst- en dwangstoornis, wat leidde tot uitval op school. Echter, het duurde jaren voordat hij in staat was om hierover te praten, zelfs niet bij zijn eerste psycholoog, met wie hij aanvankelijk via schriftelijke communicatie contact had.

Hij herkent deze geslotenheid als een breder probleem, waarbij mannen vaak aannemen dat als er iets ernstigs aan de hand is, iemand anders wel iets zal zeggen, terwijl dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Dit gebrek aan open communicatie leidt ertoe dat signalen van nood gemist worden, zowel bij anderen als bij zichzelf. Van Boxtel pleit voor 'echte gesprekken', gesprekken waarin er ruimte is voor oprecht luisteren zonder vooroordelen of aannames.

We hebben de neiging om aan te nemen dat het goed gaat met anderen, maar juist door deze aanname missen we wat er onder de oppervlakte speelt. Hij ontdekte pas later de helende kracht van praten, het gevoel van opluchting en het verminderen van de last. Hoewel hij zelf nog steeds soms de neiging voelt om dingen voor zich te houden, heeft dit inzicht zijn leven veranderd.

De oorzaak van deze stilte ligt niet alleen bij persoonlijke drempels, maar ook in de opvoeding en de heersende cultuur. Jongens krijgen van jongs af aan subtiele signalen over wat 'mannelijkheid' inhoudt, waarbij het uiten van emoties zoals verdriet of angst vaak als ongepast wordt beschouwd. Deze boodschappen worden overal meegegeven: op school, via media en in de directe omgeving. Onderzoek bevestigt dit beeld, waarbij volwassenen emoties bij kinderen anders interpreteren op basis van hun geslacht.

Verdriet wordt vaker geassocieerd met meisjes, terwijl boosheid vaker aan jongens wordt toegeschreven. Tegelijkertijd wordt boosheid vaak afgekeurd, waardoor jongens weinig ruimte krijgen om hun emoties te verkennen en te uiten. Deze beperkte ruimte om emoties te verkennen, draagt bij aan de moeilijkheid om later in het leven openlijk over gevoelens te praten. Het is belangrijk om te erkennen dat deze patronen diepgeworteld zijn en actief doorbroken moeten worden om een gezondere en meer open cultuur te creëren.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen te zien. Zo heeft oud-voetballer Gianni Zuiverloon recentelijk deelgenomen aan een documentaire over mentale gezondheidsproblemen binnen de topsport. Van Boxtel benadrukt het belang van dergelijke rolmodellen, die laten zien dat kwetsbaarheid ook een onderdeel kan zijn van mannelijkheid. Dit is essentieel voor het veranderen van het beeld van wat het betekent om man te zijn.

Mannelijkheid kent vele facetten en het is belangrijk om te erkennen dat het uiten van emoties en het zoeken van hulp niet in strijd zijn met mannelijkheid, maar juist een teken van kracht en zelfbewustzijn kunnen zijn. Het doorbreken van het taboe rondom mentale problemen is cruciaal voor het welzijn van mannen en het creëren van een samenleving waarin iedereen zich vrij voelt om over zijn gevoelens te praten.

De gesprekken die worden geopend door figuren als Zuiverloon, dragen bij aan het normaliseren van het bespreken van mentale gezondheid en het verminderen van de stigma's die nog steeds bestaan. Het is een proces dat tijd en inspanning vergt, maar de positieve impact op het leven van mannen kan enorm zijn





