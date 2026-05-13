De Britse media melden dat Manchester United de oud-middenvelder Michael Carrick zal aandragen als manager voor volgend seizoen. Carrick heeft als interim-manager de club naar een plek in de Champions League geleid en heeft goede prestaties geleverd, waardoor hij wordt gezien als favoriet voor de functie.

Naar verwachting zal Michael Carrick door de directie van Manchester United worden aangedragen als manager voor volgend seizoen aan Sir Jim Ratcliffe, dat melden meerdere toonaangevende Britse media.

De oud-middenvelder wordt al langer gezien als favoriet voor de functie, sinds hij als interim-manager de club naar een plek in de Champions League leidde. Manchester United ontsloeg eerder dit seizoen de Portugese manager Ruben Amorim, de opvolger van Erik ten Hag. Carrick werd aangesteld als tussenpaus, maar onder de leiding van de interim-manager klommensteeds verder op de ranglijst. Manchester United plaatste zich zelfs al voor de Champions League.

Die goede prestaties zorgen ervoor dat de directie van United Carrick zal aandragen als manager voor volgend seizoen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Michael Carrick Manager Champions League Directie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michael Berg wint Hebban Thrillerprijs voor zijn boek ‘Terugkeer’De winnaar van de Hebban Thrillerprijs, uitgereikt elke twee jaar aan de beste Nederlandstalige thriller, is bekendgemaakt tijdens het NOS Radio 1 Journaal. De prijs werd gewonnen door de auteur Michael Berg, bekend als Michel van Bergen Henegouwen, voor zijn boek 'Terugkeer' van de Mergellandmoorden-trilogie.

Read more »

Belgian goalkeeper Senne Lammens impresses Manchester United, Rio Ferdinand, en droomteamBelgian goalkeeper Senne Lammens, who had a good performance during his time at Manchester United, is now being noticed by other players from the club, including iconic defender Rio Ferdinand. Ferdinand believes that United now has a new number one for the upcoming years and states that the calm Senne Lammens exudes, the number of saves he's made, and his overall impact on the team cannot be quantified. Ferdinand hopes that Lammens will continue to play for United in the long term, calling him fantastic and young. Ferdinand predicts that Lammens will only get better in the years to come and believes that he was made to stay with Manchester United in the coming ten years. He also expects Lammens to become the team's number one. Lastly, Rudy Garcia, the Belgian national team coach, will be naming the WM-selection for Belgium this Friday.

Read more »

Groot nieuws uit Engeland over toekomst Michael Carrick bij Manchester UnitedManchester United gaat op korte termijn in gesprek met Michael Carrick over een definitief hoofdtrainerschap. Dat meldt Sky Sports. De Engelse grootmacht wil de interim-manager volgens het medium ook volgend seizoen voor de groep hebben.

Read more »

'Clubleiding overtuigd: Carrick blijft aan als trainer van Manchester United'Manchester United houdt vertrouwen in Michael Carrick, zo verwachten meerdere toonaangevende internationale media. De oud-middenvelder geniet vertrouwen van vrijwel in iedereen binnen de club, zo klinkt het.

Read more »