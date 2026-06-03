Manchester United sluit akkoord met Atalanta over Éderson

Manchester United heeft een transferakkoord bereikt met Atalanta voor de Braziliaanse middenfielder Éderson. De dealsbedrag bedraagt 40,5 miljoen euro en kan stijgen naar 45 miljoen euro. Éderson moet nog de medische keuring ondergaan.

Manchester United heeft een akkoord bereikt met Atalanta over de transfer van Éderson , de Braziliaanse verdedigende middenfielder. Dat meldt de bekende transferexpert Fabrizio Romano. De Engelse topclub zou een vaste transfersom van 40,5 miljoen euro betalen, met mogelijkheden tot 45 miljoen euro aan bonus.

Éderson, 26 jaar oud, wordt gezien als de opvolger van Casemiro, die transfervrij vertrok. De medische keuring staat nog gepland, maar het persoonlijke akkoord is reeds bereikt. De transfer zou begin juli afgerond moeten worden, waarmee Éderson de eerste grote aankoop van Man United voor het nieuwe seizoen wordt. Éderson speelde sinds 2022 bij Atalanta, die hem voor ruim 22 miljoen euro van Salernitana verwierf





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