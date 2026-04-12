Manchester City Overklast Chelsea op Stamford Bridge

Manchester City boekte een overtuigende overwinning op Chelsea op Stamford Bridge, waardoor het gat met de koploper in de Premier League verkleind werd. Een wedstrijd met veel doelpunten en verrassende momenten.

Bij Chelsea was Enzo Fernández afwezig in de basisopstelling. De Argentijnse spelverdeler had zich, door te speculeren over een verblijf in Madrid, onmogelijk gemaakt bij de Londense club, waardoor het middenveld van de thuisploeg gevormd werd door Moisés Caicedo en Andrey Santos. Jorrel Hato kreeg de kans zich te bewijzen als centrale verdediger op Stamford Bridge.

De tegenstander, Manchester City, begon zonder Nederlandse spelers in de basis; Nathan Aké en Tijjani Reijnders startten op de bank en zouden de hele wedstrijd op de bank blijven. Wel van de partij in de basis: Bernardo Silva. Hiermee vestigde hij een record als de Portugees met de meeste wedstrijden in de Premier League. De alleskunner van Pep Guardiola nam dit record over van Luís Boa Morte, die tussen 1997 en 2011 actief was voor Arsenal, Southampton, Fulham en West Ham United. De eerste helft kwam moeizaam op gang. Chelsea dacht via Marc Cucurella op voorsprong te komen, maar de Spaanse linksback werd afgevlagd wegens buitenspel. Manchester City kwam wat trager op gang, maar testte Chelsea-doelman Robert Sánchez richting de rust steeds vaker. \Na de rust kwam het team van Guardiola sterk uit de kleedkamer. Binnen een minuut kreeg Erling Haaland al een grote kans, maar de Noorse spits was nog niet scherp. Nico O'Reilly daarentegen wel. O'Reilly, die op papier als linksback speelde, kopte vijf minuten na de hervatting een perfecte voorzet van Rayan Cherki binnen. Het was alweer zijn vierde goal in zijn laatste vijf wedstrijden voor Manchester City. De dominante positie van City, die de thuisploeg in een wurggreep hield, nam na de openingstreffer niet af en resulteerde na nog eens vijf minuten in een volgend doelpunt. Cherki dribbelde het halve veld over, op zoek naar een opening en vond Marc Guéhi. Hoe de Engelsman vervolgens afrondde, verraadde niet dat hij eigenlijk een centrale verdediger is: 0-2. Helaas was niet alles rozengeur en maneschijn voor City in het tweede bedrijf. O'Reilly ging plotseling zitten en kon niet verder. Rayan Ait-Nouri kwam de 21-jarige vervangen. De storm ging echter door. De derde treffer van City kwam voort uit geklungel van Chelsea. Sánchez speelde de bal naar Caicedo, die meer tijd dacht te hebben dan hij daadwerkelijk had. Jérémy Doku veroverde de bal en scoorde. Dit was het teken voor de bezoekers om het tempo te verlagen. Cherki, Doku en Bernardo Silva kregen rust en zo kabbelde de wedstrijd richting het eindsignaal. De overwinning op Chelsea verkleint het gat van Manchester City met de koploper tot zes punten, maar de ploeg van Guardiola heeft nog een wedstrijd tegoed. Dit maakt de wedstrijd in de volgende speelronde extra interessant: zondag ontvangt Man City de koploper in het Etihad Stadium. \Chelsea, dat voor de derde wedstrijd op rij verloor, lijkt ondertussen af te haken in de strijd om Champions League-voetbal. Het gat met nummer vijf Liverpool bedraagt vier punten. De wedstrijd liet een duidelijke discrepantie zien in de vorm van beide teams, met Manchester City die de overhand had door hun efficiënte spel en dodelijke afwerking. De tactische keuzes van beide coaches werden uitvoerig bekeken, waarbij de vervangingen en aanpassingen in de tactiek de loop van de wedstrijd beïnvloedden. De spanning steeg naarmate de wedstrijd vorderde, met cruciale momenten en kansen die de uitkomst van de wedstrijd bepaalden. De invloed van de supporters was duidelijk merkbaar, waarbij de supporters van beide teams hun aanmoedigingen lieten horen en de sfeer in het stadion naar een hoogtepunt brachten. De prestaties van individuele spelers werden geanalyseerd, met speciale aandacht voor degenen die zich wisten te onderscheiden door hun bijdragen aan het spel. De wedstrijd zorgde voor emoties bij zowel spelers als supporters, met de overwinning die de spelers en fans van Manchester City ongetwijfeld veel voldoening schonk





