Manchester City heeft de meeste spelers op het WK voetbal met 19 spelers actief op het mondiale toernooi. De Duitse kampioen Bayern München staat op de tweede plaats met 16 spelers. PSV is de Nederlandse club met de meeste spelers op het WK met 10 spelers. De FIFA heeft de scheidsrechters aangesteld voor de eerste vier WK-wedstrijden.

Manchester City is de hofleverancier van het WK voetbal met 19 spelers actief op het mondiale toernooi. De Duitse kampioen Bayern München staat op de tweede plaats met 16 spelers.

PSV is de Nederlandse club met de meeste spelers op het WK met 10 spelers. De FIFA heeft de scheidsrechters aangesteld voor de eerste vier WK-wedstrijden. Danny Makkelie, de enige Nederlandse scheidsrechter, zal de eerste wedstrijd van gastland Amerika fluiten. Manuel Neuer heeft weer meegetraind met de Duitse selectie na een kuitblessure.

Duitsland begint zondag aan het WK tegen debutant Curaçao. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Ariane zullen twee wedstrijden bezoeken tijdens het WK. Spanje heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen tegen Peru. Djed Spencer zal het komende WK spelen met een speciaal masker na een kaakbreuk.

De reservespelers van het Nederlands elftal hebben een verkorte oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan met 2-1 verloren





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